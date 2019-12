Il tasso di disoccupazione in Italia

Segnale di miglioramento dal mercato del lavoro in Italia. A ottobre il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,7%, in calo rispetto al 9,9% del mese precedente, facendo meglio delle attese.

Gli analisti infatti avevano stimato una disoccupazione al 9,8%. Il dato è stato rilevato dall’Istat.

L’Istituto di statistica ha precisato che l’andamento della disoccupazione è sintesi di un marcato calo per gli uomini (-3,9%) e di un lieve aumento tra la donne (+0,7%), e coinvolge tutte le classi d’età tranne gli ultracinquantenni. In particolare, il tasso di disoccupazione scende al 27,8% (-0,7 punti) tra i 15-24enni.

Per un confronto nell’Eurozona il tasso di disoccupazione si è attestato a ottobre al 7,5%, in leggero calo rispetto al 7,6% di settembre (dato rivisto dal 7,5% precedente) e in ribasso rispetto all’8% di ottobre 2018. Si tratta del livello di disoccupazione più basso dal luglio 2008.