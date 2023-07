Barbie, il successo oscura anche il Bitcoin: investitori entusiasti, analisti in dubbio

Barbie, la celebre bambola prodotta da Mattel Inc., è recentemente finita al centro dell’attenzione mediatica, superando persino la fama del Bitcoin negli ultimi cinque giorni. Questa notizia ha entusiasmato gli investitori ottimisti sulle opzioni della società, ma sembra che gli analisti abbiano ancora dei dubbi.

Cosa preoccupa gli analisti?

Il CEO di Mattel, Ynon Kreiz, dovrà affrontare una serie di domande riguardanti le vendite di merce e bambole durante la presentazione dei risultati finanziari il 26 luglio. Inoltre, verranno discusse le strategie relative a Hot Wheels, Barney e altri film nel contesto della “IP Strategy” dell’azienda. Da aprile 2018, Kreiz ha concesso in licenza la proprietà intellettuale dell’azienda a studi cinematografici di Hollywood, sfruttando la vasta rete di contatti nell’industria dell’intrattenimento.

Sebbene Kreiz abbia preso parte alla produzione del film di Barbie, il valore delle azioni di Mattel è ancora in linea con i livelli precedenti ai deludenti risultati finanziari del primo trimestre. Tuttavia, Barbie ha raggiunto il vertice delle classifiche nei cinema nordamericani durante il fine settimana, incassando 162 milioni di dollari, un successo per lo studio Warner Bros e le catene di cinema come AMC. Questo rappresenta un ulteriore trionfo per le aziende di giocattoli, dopo i successi di sette film d’azione dei Transformers di Hasbro Inc. e due cartoni animati di Paw Patrol di Spin Masters Corp.

Gli analisti hanno mostrato poca reattività nel rivedere al rialzo gli obiettivi di prezzo per le azioni di Mattel. Attualmente, il potenziale di crescita previsto per i prossimi 12 mesi è del 9,6%, una percentuale non particolarmente ambiziosa se consideriamo che il rendimento totale annualizzato dall’insediamento di Kreiz come CEO è stato del 6,5%.

La strategia attuale di Kreiz si focalizza sul consolidamento della posizione di Barbie, che da sei decenni detiene la leadership nella categoria delle bambole. Tuttavia, l’uso di temi comici leggeri potrebbe attirare gli adulti nostalgici e i giovani ribelli, ma potrebbe non funzionare con il pubblico più giovane, il principale target di chi vende giocattoli.

Gli analisti prevedono un aumento modesto delle entrate di Mattel per il prossimo anno, ma non si notano accelerazioni nelle vendite delle bambole. Nonostante ciò, il film di Barbie e i prodotti correlati potrebbero aprire nuove opportunità per una performance migliore nel secondo semestre.

Come si stanno posizionando gli investitori sulle opzioni

Inoltre, gli investitori possono seguire le posizioni delle opzioni relative a Mattel. Il commercio di opzioni call è stato più popolare rispetto a quello delle put in questo mese e nei giorni recenti. Il rapporto attuale tra interesse aperto per le opzioni call e put è del 0,28, un livello che non si vedeva dal 2017.

Per il futuro di Mattel, le prossime scadenze delle opzioni saranno una tappa importante da monitorare. Le opzioni scadenti il 18 agosto mostrano una vasta gamma di prezzi strike tra l’80% e il 120% del prezzo attuale. Il contratto di opzione con il maggiore interesse aperto è rappresentato dalle opzioni di acquisto a 22 dollari, seguito dalle opzioni di acquisto a 25 dollari, con strike molto più lontani dal prezzo attuale. Alla chiusura del 24 luglio, il prezzo delle azioni di Mattel era di 21,57 dollari.

Nonostante l’attuale copertura mediatica di Barbie e il successo del film, Mattel deve ancora affrontare le sfide delle entrate e degli utili. Gli analisti saranno attenti alle strategie di gestione per il futuro e alle iniziative intraprese per mantenere la posizione di Barbie come icona delle bambole di successo.