Il social network UCapital sbarca negli USA

E’ stato lanciato il 16 aprile scorso, con l’annuncio presso la sede del Nasdaq, UCapital, il social network del Gruppo UCapital, ecosistema digitale globale che mette in contatto investitori, imprese e persone orientate al business, guidata da Gianmaria Feleppa.

UCapital: il social network del gruppo UCapital

Il social network mette in contatto investitori, aziende e business people, fornendo l’opportunità di discutere di nuove idee e strategie di trading, esplorare una business community mondiale, stringere nuove relazioni in base alle tendenze del mercato, creare prospettive di carriera e reperire capitali da investitori di tutto il mondo.

Come si legge nella nota, gli utenti possono anche apprendere le notizie che influenzano il mercato e ricevere aggiornamenti in tempo reale sui mercati finanziari attraverso un ’app innovativa e facile da usare tramite sia mobile (Android e iOS) che sito desktop.

Oltre a UCapital, il gruppo guidato da Feleppa mette a disposizione una serie di prodotti per gli utenti, tra cui:

“UCapital Market Intelligence”: notizie, strumenti e servizi per i professionisti della finanza a tutti i livelli, che propongono una vasta gamma di risorse come analisi di mercato, aggiornamenti sulle notizie in tempo reale e ampi strumenti di trading che sfruttano la tecnologia AI;

“UCapital Asset Management”: società di investimento globale che ha l’obiettivo di liberalizzare l’accesso alle migliori opportunità di investimento;

“UCapital Academy”: un nuovo hub e un centro di formazione per trader d’élite che offre prospettive di carriera reali e possibilità di assunzione diretta per investitori di ogni provenienza;

“UCapital Sharks”: una piattaforma dinamica dove investitori e startup creano connessioni significative, cercano capitali e presentano le loro idee;

“Trade Capital Italia”: prima SIM fintech italiana ad offrire prodotti e strumenti finanziari per clienti sia retail che professionali. Per gli apprendisti sono disponibili tool e programmi di educazione finanziaria, per gli investitori professionali sessioni di formazione su come agire sui mercati con un approccio consapevole e finalizzato ad abbattere il rischio.

Chi è UCapital

Il Gruppo UCapital, la cui Holding è UCapital LTD, è costituito, da UCapital24 SpA, quotata a Euronext Milano, il primo social network fintech globale, da UCapital Global PLC, presente nel listino di Euronext Parigi, che opera sia come Asset & Wealth Management che come Investment Banking, concentrandosi in particolare sulle startup e Pmi di tutta Europa e da Trade Capital Italia SIM SpA, la prima SIM fintech italiana per la clientela sia retail che professionale.