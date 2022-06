Il rublo russo vicino a 60,0 contro il dollaro

Il rublo russo si è stabilizzato rispetto al dollaro martedì, mentre gli operatori di mercato hanno valutato l’impatto dell’ultimo round di sanzioni occidentali contro Mosca e l’attenzione degli investitori si è rivolta a un previsto taglio dei tassi di interesse della banca centrale nel corso della settimana.

Rublo, come si sta muovendo sui mercati valutari

Il rublo è rimasto invariato rispetto al dollaro a 61,00, favorito dai controlli sui capitali. Si è stabilizzato nell’intervallo relativamente ristretto di 60,0-62,5 negli ultimi giorni dopo le rapide oscillazioni di maggio.

Grafico giornaliero USD/RUB

Gli analisti di Promsvyazbank hanno affermato che la valuta russa si consoliderà nell’intervallo 60-62 rispetto al dollaro.

Alla borsa di Mosca, il rublo è guidato dai controlli sui capitali che la Russia ha imposto per proteggere il suo sistema finanziario subito dopo aver inviato decine di migliaia di soldati in Ucraina il 24 febbraio. Ma la valuta russa rimane molto più debole all’interno del sistema bancario. VTB, la seconda banca russa, si è offerta di vendere dollari in contanti ed euro rispettivamente per 82,00 e 87,00 rubli.

Le sanzioni e gli sforzi della Russia per adempiere ai propri obblighi di debito sovrano restano al centro dell’attenzione.

La scorsa settimana i paesi dell’Unione Europea hanno concordato il loro sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per quella che definisce la sua “operazione militare speciale” in Ucraina, compreso un divieto di importazione di tutto il petrolio russo e dei prodotti petroliferi marittimi in sei-otto mesi.

Il National Settlement Depository russo, che Mosca aveva pianificato di utilizzare per servire gli eurobond del paese, sospenderà le transazioni in euro dopo che l’UE ha aggiunto l’entità al suo elenco di sanzioni.

Il quotidiano Vedomosti ha riportato che gli investitori non avevano ancora ricevuto pagamenti dal ministero delle finanze sugli eurobond con scadenza nel 2026 e nel 2036 avviati prima che una deroga degli Stati Uniti consentisse tali transazioni.

Gli indici azionari russi calano

L’indice RTS denominato in dollari è sceso dell’1,1% a 1.166,0 punti. L’indice MOEX russo basato sul rublo è sceso dell’1% a 2.258,8 punti, raggiungendo il punto più basso dal 24 maggio.