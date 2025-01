Il ritorno di Trump rischia di dividere le strade di FED e BCE

A questo proposito, Ramenghi ricorda che “il 2024 è stato un altro anno difficile per l’economia dell’area dell’euro, che di fatto è da due anni in stagnazione. Con tassi elevati e politiche fiscali più rigide, gli investimenti delle imprese sono diminuiti, la spesa per le costruzioni è calata e la tanto attesa ripresa dei consumi sta appena iniziando a dare qualche timido segnale. La crescita ha continuato a dipendere dalla spesa pubblica, che vedrà dei tagli per l’applicazione del Patto di stabilità a partire da quest’anno, e dalle esportazioni, che però non sembrano più in grado di trainare l’economia a fronte delle crescenti tensioni commerciali”.

In questo complesso scenario – aggiunge Ramenghi – “la BCE ha tagliato i tassi d’interesse di un punto percentuale nel 2024 e ci aspettiamo che faccia altrettanto quest’anno, portando il tasso sui depositi al 2%. Ma non è chiaro se si fermerà lì. Con una crescita economica vacillante, la BCE potrebbe dover fare di più, anche in considerazione del protezionismo americano”.