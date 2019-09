Il premio medio pagato per la RC auto in Italia

Il premio medio, in euro, per la garanzia RC auto effettivamente pagato nel secondo trimestre del 2019 in Italia. Il dato è in calo dell’1,5% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto l’Ivass, l’autorità di vigilanza del mondo assicurativo.

Secondo i dati dell’Autorithy il 50% degli assicurati paga meno di 362 euro. Il livello dei prezzi rimane comunque molto eterogeneo nel territorio. L’89% delle polizze usufruisce di uno sconto in media del 34 per cento. Le imprese tradizionali tendenzialmente riconoscono sconti più elevati a percentuali più ampie di assicurati.

In aumento il numero di assicurati che installano la scatola nera. La diffusione della black box è ancora molto eterogenea ed è maggiore al Sud. A Caserta il 63 per cento delle polizze è con scatola nera.