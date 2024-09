Il più grande rimpianto finanziario per gli americani riguarda la pensione

Accantonare fondi per la pensione è importante e il 22% degli adulti statunitensi ha dichiarato che non iniziare questa pratica abbastanza presto ha significato il loro maggior rimpianto finanziario. Lo rivela un sondaggio di Bankrate, condotto per suo conto da YouGov dal 16 al 18 luglio su un campione di 2.355 adulti americani, da cui è emerso che il 77% ha qualche tipo di rimpianto finanziario e il 40% di coloro che hanno rimpianti finanziari non ha fatto progressi nell’ultimo anno.

Americani rimpiangono di non aver risparmiato per la pensione

Nel dettaglio della survey emerge che poco meno di un quarto (22%) degli americani afferma che il suo più grande rimpianto finanziario è quello di non aver risparmiato abbastanza presto per la pensione, mentre il maggior rimpianto per un ulteriore 18% è quello di non aver risparmiato abbastanza per le emergenze.

Secondo Bankrate tra gli altri principali rimpianti finanziari emerge da una parte il non aver costituito un fondo di emergenza sufficiente e dall’altra l’aver accumulato troppi debiti con la carta di credito. Anche accumulare troppi debiti per i prestiti studenteschi, non risparmiare abbastanza per l’istruzione dei figli e acquistare una casa al di sopra delle proprie possibilità hanno tormentato finanziariamente il 5%, il 4% e il 2% degli adulti americani.

In ogni caso, non risparmiare abbastanza per la pensione è stato il primo rimpianto degli americani per sei dei sette anni in cui Bankrate ha condotto il sondaggio. L’unica eccezione risale al 2021, quando il primo rimpianto è stato quello di non aver risparmiato abbastanza per le spese di emergenza.

Il sondaggio di Bankrate si sofferma anche sui più giovani. Anche se sono lontani decenni dalla pensione, hanno maggiori probabilità di rimpiangere di non aver risparmiato abbastanza per le spese di emergenza, rispetto a non aver risparmiato abbastanza per la pensione. Il 26% dei Gen Z (età compresa tra i 18 e i 27 anni) e il 21% dei millennial (età compresa tra i 28 e i 43 anni) affermano che il loro più grande rimpianto finanziario è quello di non aver risparmiato abbastanza per le spese di emergenza. Solo il 5% dei Gen Z e il 13% dei millennial afferma che il suo più grande rimpianto finanziario è quello di non aver risparmiato abbastanza presto per la pensione.

I fattori che ostacolano il risparmio

Ma c’è comunque chi si è dato da fare. Poco meno di due terzi ha lavorato per migliorare la situazione, riportando “alcuni” o “significativi” progressi nell’ultimo anno, secondo il sondaggio di Bankrate. Ma un 40% non ha fatto alcun passo avanti.

I motivi? Diversi i fattori che hanno ostacolato gli sforzi compiuti negli ultimi 12 mesi per risolvere i rimpianti finanziari. Per il 45% degli americani finanziariamente rammaricati, l’inflazione o i prezzi elevati sono i fattori che più hanno danneggiato i loro progressi. Questo dato è superiore di 27 punti percentuali rispetto alla situazione occupazionale indicata dal 18% delle persone. Il sondaggio ha rilevato che anche i tassi di interesse elevati, le dinamiche familiari e altri fattori rappresentano una sfida.