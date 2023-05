Il Parlamento Ue propone regole sull’IA. Cosa prevedono

Quando questo è considerato “inaccettabile”, l’utilizzo di sistemi di IA è vietato, come ad esempio nei sistemi di manipolazione comportamentale che sfruttano le debolezze degli individui o in quelli di “classificazione sociale“, utilizzati per assegnare punteggi alle persone in base ai loro comportamenti o al loro status socio-economico. I deputati hanno ampliato la classificazione delle aree ad alto rischio per includere i danni alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali o all’ambiente delle persone.

I divieti proposti dal Parlamento includono i sistemi di riconoscimento facciale negli spazi pubblici, salvo quelli utilizzati nelle indagini per gravi crimini con l’autorizzazione delle autorità giudiziarie.