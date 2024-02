Il valore della consulenza: “Il futuro va riscritto oggi. Come?”

Invecchiamento della popolazione, ma anche concentrazione delle ricchezza, transizione generazionale. Sono numerosi i temi affrontati nella tavola rotonda “Il futuro va riscritto oggi. Come?” che ha aperto il secondo appuntamento de “Il valore della consulenza”, evento dedicato alla consulenza finanziaria organizzato da Wall Street Italia in collaborazione con ALLIANZ Global Investors, AXA Investment Managers, AMUNDI, PICTET e PIMCO.

I riflettori si sono accesi, in particolare, su come il declino demografico si stia riflettendo su tutto il mondo degli investimenti, dei risparmi e della consulenza

Hanno partecipato all’incontro, Vito Grassi (Vicepresidente Confindustria), Gian Maria Mossa (Amministratore Delegato di Banca Generali), Paola Pietrafesa (Amministratore Delegato Allianz Bank), Marco Tofanelli (Segretario Generale ASSORETI), Paolo Magnani (Direttore Centrale e Coordinatore Area Wealth Management Credem), Giuliano Noci (Professore Ordinario di Strategia e Marketing e Vice Rettore per la Cina, Politecnico di Milano).

Vito Grassi, Vicepresidente Confindustria: il ruolo della strategia Paese

Nel suo intervento, Grassi ha sottolineato come la crisi demografica sia un tema cruciale per il futuro in assoluto ma per l’Italia ancor di più. “L’Italia che nella manifattura italiana il capitale umano è sempre stato al centro. La creatività, la capacità di saper fare bene è un DNA che si rischia di perdere se non ci sono giovani generazioni che ne raccolgono il testimone. Meno giovani pone l’attenzione sulla necessità, nel breve, di averli sempre più formati perché il mismatch fra chi cerca lavoro e le aziende che cercano figure professionali sempre più qualificate è sotto gli occhi di tutti”.

Le soluzioni? Per Grassi non basta l’intervento della politica, è anche importante affrontare il problema, cominciando dalle famiglie che devono combattere la dispersione scolastica. Ma non solo. “Le imprese – spiega – possono creare ambienti di lavoro attrattivi per le nuove generazioni dove si può conciliare non solo il lavoro e la famiglia anche il lavoro e il tempo libero. Altro tassello fondamentale è “il sistema educativo che, come succede in Paesi come la Finlandia deve essere impostato sulle competenze che si generano già durante la scuola dell’obbligo, finalizzate già alla domanda e agli scenari di mercato che si vanno a prospettare. Dovremmo – conclude – tutti lavorare all’interno di una grande strategia paese dove tutti lavorano per ottenere l’obiettivo”.

Gian Maria Mossa, AD di Banca Generali: tre sfide per il futuro

Invecchiamento della popolazione sì, ma anche concentrazione della ricchezza. È questo il tema su cui per Gian Maria Mossa, a.d. di Banca Generali, occorre accendere i riflettori. “No parliamo tanto di aging population, cioè di invecchiamento della popolazione, ma c’è una criticità enorme nel nostro paese che è il tema di concentrazione la ricchezza sulle fasce sull’età più avanzate, quello che viene definito aging wealth”.

Mossa ha ricordato che “circa il 50% della ricchezza degli italiani è concentrata nelle mani di chi ha un’età media di 77 anni. Peraltro, è in mano a imprenditori che dovranno gestire anche un passaggio di impresa complicato in un mondo di mercati di capitali un po’ chiuso. Quindi se dovessi pensare alle due o tre sfide della nostra industria è come dare continuità patrimoniale in un passaggio delicato, che è quello della ricchezza. La seconda è accompagnare l’imprenditore ad aprirsi al mercato dei capitali e a a rendere sostenibile l’impresa stessa. Terzo tema, non meno delicato, è che questo passaggio avverrà in un contesto di crescente esigenza di avere un’integrazione privata per quello che tutta la parte del welfare, quindi il tema della salute e della protezione e della della cura della famiglia”

Paola Pietrafesa, AD Allianz Bank: l’importanza del supporto al cliente

Paola Pietrafesa, a.d. di Allianz Bank, ha posto l’accento sul tema della transizione generazionale in Italia, sottolineando come i governi degli ultimi decenni non abbiamo posto questo tema nelle loro priorità come invece hanno fatto altri paesi. “Sto pensando e un Paese come la Francia – spiega – dove infatti la natalità è 2 mentre la nostra è a 1,24. Ecco questo è il vero problema dal mio punto di vista. Il tema è come supportare le politiche sociali attraverso l’intervento privato”.

“Oggi – ricorda Pietrafesa – solo il 35% della popolazione italiana ha uno strumento previdenziale sa supporto a quella che sarà la sua vita dopo la fine dell’attività lavorativa. Se pensiamo che solo il 15% della popolazione riceve una consulenza è evidente che è una problema nostro, cioè di come noi interpretiamo il nostro ruolo”.

E poi si arriva invece a tutti i temi di pianificazione finanziaria ” l’aspettativa media di vita che abbiamo di fronte ci deve portare, come consulenti finanziari, a dare un supporto al cliente alla costruzione di portafoglio che sia effettivamente tale da assicurare nel momento in cui uscirà dal mondo del lavoro una qualità di vita più o meno simile a quella che aveva in precedenza, tenendo presente che non ci saranno giovani in numero tale da assicurare il pagamento delle pensioni, almeno i livelli a cui siamo abituati oggi”.

Marco Tofanelli, Segretario Generale ASSORETI: parola d’ordine è fiducia

Fiducia prima di tutto. Ruota intorno a questa parola la chiave per guardare al futuro con ottimismo. “Il sentimento che manca in questa società liquida – ha spiegato Tofanelli, segretario generale di Assoreti- è la fiducia. Nel nostro settore, la fiducia la riscontriamo grazie all’andamento positivo della nostra attività. Nell’ultimo anno, il patrimonio delle reti è passato da 600-700 miliardi circa a 800 miliardi con rendimento del 5% circa. Ciò significa che, in questo periodo, il settore ha garantito al risparmiatore che si è affidato ad un consulente la possibilità di poter vedere il proprio risparmio aumentato”.

Per attrarre i giovani al settore, spiega Tofanelli. “Bisogna che loro comprendano che possano aver fiducia in un comparto che, in qualche modo, interviene anche socialmente e cioè traducendo correttamente il risparmio in investimento. Dobbiamo riuscire a comunicare sempre meglio e sempre più anche ai giovani di avere fiducia in un sistema che permette di vedere con maggior tranquillità il futuro anche dal punto di vista quindi della crescita demografica”.

Paolo Magnani, Direttore Centrale e Coordinatore Area Wealth Management Credem: come cambiare la comunicazione

Secondo Paolo Magnani (Direttore Centrale e Coordinatore Area Wealth Management Credem), quello della comunicazione è uno dei temi più importanti per il sistema bancario e finanziario. “Questo perché – ha spiegato – la modalità con cui noi comunichiamo cambia l’approccio che abbiamo col nostro cliente. L’assenza di consapevolezza – ha aggiunto – difficilmente porterà alla fiducia. In questo momento siamo di fronte a un momento particolarmente disruptive perché oggi i mezzi di comunicazione le modalità di comunicazione sono cambiati. Spesso rifletto sempre su una cosa che mi fa pensare: noi cerchiamo di comunicare come sistema bancario, cerchiamo di raggiungere il cliente mettendolo in una posizione positiva. Ma non ci rendiamo conto che ci sono giovani youtuber che parlano di finanza, parlano di pianificazione e sono seguiti da centinaia di migliaia di follower giovani perché probabilmente usano una modalità di comunicazione, in linea con quello che l’interlocutore percepisce come valore”.

In questo contesto, Magnani suggerisce: “essere diretti e trasparenti usando un linguaggio comune a chi ha 18 anni come a chi ne ha 65- 70 permetterà al cliente di fare un passo verso di noi. Se il cliente fa un passo verso di noi, sarà disposto a raccontarci i suoi bisogni e disposto ad avere quella consulenza olistica di cui si parla molto ma che in Italia è difficilissimo diffondere perché il cliente è cauto e scoraggiato soprattutto dopo gli ultimi due anni di mercati particolarmente difficili”.

Giuliano Noci, Professore Ordinario di Strategia e Marketing e Vice Rettore per la Cina, Politecnico di Milano: occhio a Cina e intelligenza artificiale

Sempre in tema di demografia, Giuliano Noci, Professore Ordinario di Strategia e Marketing e Vice Rettore per la Cina, Politecnico di Milano, ha posto l’accento su una grande trasformazione in atto, facendo notare come Cina abbia ormai perso il dividendo demografico, mentre continenti come l’Africa al contrario rappresentano una straordinaria spinta.

“La Cina adesso ha il 30% di ultra-sessantacinquenni, una percentuale sostanzialmente vicina all’Europa. Non solo “quest’anno per il primo anno ha perso due milioni di persone e sostanzialmente le previsioni demografiche a 60 settant’anni danno una perdita di qualche centinaio di milioni di persone” ha spiegato, aggiungendo che tutto questo “oggettivamente ha messo in discussione alcuni dogmi europei. L’Europa riteneva che la Cina fosse un partner strategico. Si tratta dunque di un tema particolarmente rilevante: il motore del mondo fino ad oggi sta perdendo cavalli ed è un motore che ha generato 1/3 della crescita del prodotto interno lordo mondiale”.

Allo stesso tempo, Noci sottolinea come l’Africa abbia uno straordinario potenziale demografico, che il nostro Paese può sfruttare, “l’Italia ha di fronte il più grande dividendo demografico, ovvero l’Africa. Abbiamo una grande opportunità in questo momento, speriamo di giocarcela bene”.

Noci ha infine acceso i riflettori sull’intelligenza artificiale, che ha importanti riflessi sul mondo della consulenza. “Entro il 2032 – ha concluso – calcoliamo che quattro milioni di posti di lavoro verranno automatizzati in Italia, questo pone chiaramente il mondo della consulenza finanziaria, ma in realtà il mondo dei colletti bianchi, di fronte a una straordinaria sfida, quella di elevare il sistema delle competenze, in grado di acquisire quella sintonia e generare quella fiducia che tutti voi avete esplicitato”.