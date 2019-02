Il contributo delle banche italiane di fronte alla crisi

Oggi le banche sono diventate realtà che continuano a distruggere ricchezza invece di crearla e non per niente proliferano le cause da parte dei loro clienti sia per prodotti finanziari che per gli impieghi. Secondo quanto scrivono Gianfranco Antognoli e Fernando Cruz analizzando l’evoluzione del Sistema Bancario dagli anni 60 ad oggi e il contributo degli stessi istituti alla crisi, la banca e le persone che, a vario titolo e livello, ne fanno parte hanno un ruolo non secondario nella gestione delle crisi e nello sperabile sviluppo economico del paese.

Le condizioni strutturali della nostra economia reale infatti non consentono di marginalizzare il ruolo degli istituti di credito e dei responsabili che gestiscono il credito a tutti i livelli. Purtroppo, a livelli alti è stata fatta la scelta di arruolare venditori invece che formare professionisti del credito e della finanzia privilegiando il risultato a breve termine piuttosto che la creazione di valore nel medio lungo termine.

Come ha confermato anche Banca d’Italia, nel 2018 l’ascensore sociale si è fermato e il nostro Paese sta attraversando un periodo buio di ristagno socioeconomico.