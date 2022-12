Il Council of Fashion Designers of America (CFDA) ha presentato una collezione commemorativa di Non-fungible token (NFT), che sarà lanciata pochi giorni prima del debutto di una mostra di moda nel Metaverso. Intitolata “Lighting the Path of American Fashion”, la collezione di NFT conterrà sette beni unici, che saranno disponibili all’asta su una piattaforma blockchain dedicata, gestita da Polygon Studios, tra il 12 e il 16 dicembre 2022.

Ogni NFT è stato sviluppato insieme a un marchio partner, come Coach, Diane von Furstenberg e Michal Kors e sarà accompagnato da vantaggi che permetteranno di accedere a varie esperienze. Le offerte di apertura partono da 15 mila dollari, fino ad arrivare a 25 mila dollari.

La mostra nel Metaverso di CFDA

La mostra, “Fashioning Shades of American Design” sarà inaugurata il 19 dicembre 2022 sulla piattaforma virtuale The Sandbox. Sono stati selezionati 60 look provenienti da tutti gli anni di attività della CFDA per mostrare la creatività dei membri dell’organizzazione, sia del passato che del presente.

I visitatori possono esplorare i cinque temi della mostra: Illuminare la fantasia, Illuminare il romanticismo, Illuminare l’avanguardia, Illuminare la comprensione e Illuminare l’anima.

I look in mostra includono versioni reimmaginate dell’abito con orlo a lattuga di Stephen Burrows creato per la Battaglia di Versailles del 1973, i modelli personalizzati di Dapper Dan degli anni ’80 e un ensemble di Thom Brown per l’abbigliamento maschile della sua collezione primavera 2020.

Entrambe le iniziative fanno parte delle celebrazioni per il 60° anniversario della CFDA, attraverso le quali il CFDA si è impegnato a promuovere la crescita futura dell’industria della moda attraverso le nuove tecnologie e i mondi virtuali.