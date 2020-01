Il canone di affitto per un bilocale a Milano

Secondo i dati raccolti da 94.311 annunci di stanze private in alloggi condivisi, monolocali e bilocali pubblicati nelle principali città europee sulla piattaforma HousingAnywhere, il canone di affitto per un appartamento bilocale a Milano di attesta a 1.180 euro al mese. Per un monocale il canone scende a 905 euro al mese.

Tra le altre principali città europee Londra si conferma la più cara per chi deve affittare un’abitazione, sia essa un bilocale (1747 euro), un monolocale (1142 euro mensili) o una stanza privata (697) euro.

Al secondo posto troviamo Amsterdam (monolocali a 996 euro, bilocale a 1675 euro, stanze private 627 euro) e al terzo posto Monaco di Baviera (monolocale a 1034 euro, bilocale a 1525 euro e stanza privata a 688 euro).