Il prezzo del bitcoin ha faticato a rimanere al di sopra della resistenza di 24.000 dollari e al momento in cui scriviamo, è appena al di sotto di 23.225 dollari: in calo di oltre il 2% in un giorno e in aumento di quasi il 6% in una settimana. Allo stesso modo, la maggior parte delle principali altcoin potrebbe accelerare la correzione al ribasso. ETH è sceso al di sotto del livello di 1.700 USD e potrebbe rivisitare 1.550 USD. XRP si sta ora consolidando vicino al livello di 0,372 USD. ADA si sta muovendo verso il basso verso il supporto di 0,505 USD. I fattori macroeconomici continuano a pesare sulle criptovalute, dato l’elevato rischio intrinseco e i timori di una recessione terrorizzano gli investitori. La capitalizzazione di mercato continua a essere superiore a 1 triliardo.

Capitalizzazione totale di mercato

Come si sono comportate le altre criptovalute?

Il prezzo di Ethereum si è stabilizzato al di sotto del livello chiave di 1.700 dollari. Si sta muovendo al ribasso e sta lottando per rimanere al di sopra del livello di 1.650 USD. Il prezzo è sceso del 2,3% in un giorno ed è ancora in aumento del 10,75% in una settimana. In caso di rottura al ribasso, ETH potrebbe testare il supporto di 1.620 dollari. Il prossimo supporto importante è vicino alla zona di 1.600 dollari, al di sotto della quale il prezzo potrebbe scendere a 1.550. Al rialzo, il prezzo potrebbe incontrare una resistenza vicino a 1.700. La prossima resistenza chiave è vicina al livello di 1.720 USD, al di sopra del quale ETH potrebbe iniziare un nuovo rialzo.

BNB non è riuscito a testare la resistenza a 300 dollari e ha corretto al ribasso. Ora si sta muovendo in un intervallo vicino a 285 USD e potrebbe estendere le perdite. Il prossimo grande supporto è a 275 USD. Al rialzo, il livello psicologico a 300 USD è una barriera importante per i rialzisti.

Solana è in calo del 3,5% e viene scambiato vicino al livello di supporto a 42 dollari. In caso di ulteriori perdite, il prezzo potrebbe scendere verso il supporto a 40 USD.

Molte altre altcoin sono crollate oggi, incluse MATIC, AVAX, UNI, ETC, LTC, FTT, NEAR, ATOM, BCH, VET, MANA e AAVE.