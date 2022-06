Il Bitcoin oggi è sceso brevemente sotto i 20.000 dollari. Un ribasso dovuto a una serie di fattori, dalle preoccupazioni macroeconomiche ai problemi con le società di criptovalute, continuano a pesare sul mercato. La criptovaluta più grande del mondo è stata scambiata in ribasso di circa l′1%, a circa $20.079,11. All’inizio di mercoledì, Bitcoin è sceso fino a $19.841. Anche altre monete digitali, incluso Ether, sono diminuiti.

Nelle ultime due settimane il Bitcoin è stato scambiato in un intervallo ristretto, incapace di salire molto al di sopra di $22.000. “Una narrativa che potrebbe benissimo svolgersi per il resto dell’anno e oltre sta guidando il Bitcoin al ribasso oggi, caratterizzata da recessione incombente e inflazione crescente”, hanno affermato mercoledì gli analisti dell’exchange di criptovalute Bitfinex in una nota.

L’inflazione continua a rimanere elevata mentre le banche centrali puntano anche a ulteriori rialzi dei tassi, suscitando timori di una recessione negli Stati Uniti e altrove. Martedì, i mercati azionari statunitensi sono scesi e i future sono rimasti sotto pressione oggi. Il Bitcoin è stato strettamente correlato ai movimenti dei mercati azionari statunitensi e tende a seguirli al ribasso o al rialzo.

Problemi di liquidità nel mercato delle criptovalute

Il crollo dei prezzi delle ultime settimane, che ha spazzato via miliardi di dollari di valore dal mercato delle criptovalute, ha messo in luce gravi problemi di liquidità nelle aziende di tutto il settore.

Questo mese, Celsius ha interrotto i prelievi per gli utenti citando “condizioni di mercato estreme”. L’exchange di criptovalute CoinFlex ha anche sospeso i prelievi per i clienti dopo che un singolo cliente non è riuscito a rimborsare un debito con l’azienda.

Nel frattempo, l’importante hedge fund di criptovalute Three Arrows Capital è andato in default su un prestito di oltre 670 milioni di dollari da Voyager Digital.

Sam Bankman-Fried, ceo dell’exchange di criptovalute FTX, è intervenuto per aiutare le aziende in difficoltà, tra cui BlockFi e Voyager Digital, offrendo loro linee di credito.