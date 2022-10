IG Italia, Luca Mariotti nuovo marketing manager

Luca Mariotti è stato nominato marketing manager di IG Italia: un ruolo che lo vedrà alla guida del team italiano di marketing, occupandosi direttamente di definire e implementare la strategia e le iniziative di marketing del broker.

IG Italia nomina Mariotti marketing manager

Mariotti ha una consolidata esperienza in ambito marketing e PR nel settore finanziario: negli ultimi anni, ha infatti svolto il ruolo di senior marketing executive di IG Italia, supportando gli ambiziosi piani di crescita della società sul mercato italiano; precedentemente ha lavorato presso Prodesfin, dove si è occupato di pianificazione di campagne pubblicitarie e gestione di progetti di marketing per le più importanti società internazionali nel settore del risparmio gestito.

Mariotti ha conseguito la laurea specialistica in Comunicazione d’Impresa, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e un Master in Digital Marketing & Communication presso la 24ORE Business School. Luca Mariotti subentra a Emanuela Pinna, che ha intrapreso un nuovo percorso professionale. Fabio de Cillis, country manager per l’Italia di IG, ha dichiarato:

“Nel ringraziare Emanuela per lo straordinario lavoro svolto e i risultati raggiunti, siamo orgogliosi di dare a Luca questo nuovo ruolo, a conferma del suo impegno profuso nella promozione della nostra offerta. Valorizzare e far crescere le nostre risorse è da sempre un aspetto cruciale per noi e siamo certi che Luca nel suo ruolo di marketing manager continuerà a rappresentare un asset importante per la nostra società e per le nostre ambizioni, rafforzando sempre di più il nostro posizionamento sul mercato italiano.”

Chi è IG Italia

IG è uno dei broker più importanti e affermati nel trading online e offre accesso a oltre 17.000 mercati e conta più di 310.000 clienti a livello globale. Il gruppo, presente sul mercato dal 1974, è quotato al FTSE 250 del London Stock Exchange ed è autorizzato dalle maggiori autorità di regolamentazione (Consob, BaFin e Fca) in tutti i mercati in cui opera.

Presente in 16 paesi, IG è attiva in Italia dal 2006 ed è stata il primo operatore ad offrire CFD sul mercato locale. Oggi è guidata da Fabio de Cillis, country manager per l’Italia. Nel 2019 la BaFin ha approvato e autorizzato il prospetto di base dei Turbo24 e la creazione di Spectrum Markets, il primo sistema multilaterale di negoziazione (MTF) pan-europeo per lo scambio di certificati Turbo di IG quotati 24 ore su 24.

Il gruppo è dotato di una piattaforma innovativa, efficiente e sicura, disponibile anche su app per smartphone e tablet, con possibilità di fare trading direttamente dai grafici. IG offre inoltre analisi e notizie in tempo reale e un’offerta formativa molto ampia. I clienti possono negoziare sui principali mercati finanziari globali, che includono indici, valute, azioni, criptovalute e materie prime, utilizzando un’ampia gamma di strumenti a leva, tra cui i certificati Turbo24, i CFD, le barrier e le vanilla options. Nel 2020 IG è stata premiata agli Italian Certificate Awards, risultando prima classificata nella categoria “Premio alla capacità di innovazione”.