Tikehau Capital, gruppo globale di asset management specializzato in investimenti alternativi, e iCapital, la piattaforma fintech leader a livello mondiale che promuove l’accesso e l’efficienza negli investimenti alternativi per i settori del wealth e dell’asset management, hanno annunciato la scorsa settimana una partnership per aumentare l’accesso degli asset manager alle opportunità di investimento sul mercato privato offerte da Tikehau Capital. Grazie alla partnership, Tikehau Capital lancerà un marketplace personalizzato basato sulla tecnologia di iCapital per fornire la propria suite di offerte alternative ai wealth manager e alla loro clientela High Net Worth (HNWI) dell’area Emea.

Inizialmente, la soluzione digitale fornirà ai wealth manager l’accesso a investimenti alternativi generalmente accessibili solo agli investitori istituzionali. La soluzione include il secondo vintage della strategia di value-add immobiliare impact-driven di Tikehau Capital e il terzo vintage della strategia special opportunities di Tikehau Capital, che consente agli investitori di cogliere le opportunità di credito in tutti i cicli di mercato e la dislocazione del credito. Antoine Flamarion, co-fondatore di Tikehau Capital, ha commentato:

“Questa partnership strategica è un passo fondamentale per Tikehau Capital, e ci permette di espandere la nostra base di investitori e di fornire loro soluzioni per più asset class“.

Mathieu Chabran, cofondatore di Tikehau Capital, ha affermato:

“Crediamo che la tendenza degli investitori retail a cercare fonti di rendimento alternative che possano offrire una diversificazione dai mercati tradizionali sarà una forza significativa per il cambiamento, ed è importante per Tikehau Capital affrontare questa tendenza e aumentare l’accesso dei gestori patrimoniali alle opportunità di investimento del mercato privato“.

Vincent Archimbaud, responsabile wholesale Europe di Tikehau Capital, ha detto:

“I gestori patrimoniali che lavorano con investitori individuali guardano sempre più spesso ai mercati privati per generare potenzialmente elevati rendimenti corretti per il rischio con una diversificazione del portafoglio. Riteniamo che entrambe le strategie di Tikehau Capital che saranno distribuite sulla piattaforma siano particolarmente adatte all’attuale contesto economico e soddisfino la domanda degli investitori”

Lawrence Calcano, presidente e amministratore delegato di iCapital, ha dichiarato:

“La giornata di oggi segna un’altra importante pietra miliare nella nostra espansione globale e siamo estremamente lieti di collaborare con Tikehau Capital, un gestore alternativo di tutto rispetto, per offrire ai gestori patrimoniali dell’area Emea e ai loro clienti opportunità di investimento sul mercato privato di qualità istituzionale”.

Il ruolo di Allfunds

L’offerta di Tikehau Capital sarà disponibile anche attraverso Allfunds, la più grande rete di distribuzione di fondi al mondo. iCapital e Allfunds hanno annunciato una partnership strategica nel giugno 2021 attraverso la quale iCapital rende disponibili le opportunità di investimento sul mercato privato per i clienti di Allfunds.

Sebbene gli investitori istituzionali abbiano da tempo accesso alle opportunità di investimento alternative, gli investitori high-net-worth e i loro consulenti hanno storicamente affrontato barriere significative, come gli elevati minimi di investimento e le difficoltà di accesso ai principali asset manager. La tecnologia di iCapital automatizza il processo di sottoscrizione, fornisce trasparenza in ogni fase del processo di investimento e integra perfettamente la performance e il reporting degli investimenti alternativi in una piattaforma digitale end-to-end, migliorando significativamente l’efficienza e l’esperienza del cliente negli investimenti alternativi.

Chi è iCapital

Fondata nel 2013, iCapital è la società fintech leader a livello mondiale nel mercato degli investimenti alternativi. La società fornisce soluzioni tecnologiche e di servizio intuitive e end-to-end, strumenti e risorse educative e solide capacità di diligenza, conformità e analisi del portafoglio. Le soluzioni di iCapital consentono alle organizzazioni di snellire e scalare la loro infrastruttura operativa per gli investimenti alternativi e di fornire l’accesso agli investimenti diretti e ai fondi feeder con minimi inferiori attraverso flussi di lavoro digitali semplificati. Le piattaforme gestite da iCapital offrono ai consulenti patrimoniali e ai loro clienti con un elevato patrimonio netto l’accesso a un’ampia gamma di investimenti privati, tra cui azioni, credito, immobili, infrastrutture, investimenti strutturati, rendite e soluzioni gestite dal rischio. Con oltre 1.000 dipendenti a livello globale, iCapital ha sede a New York e ha uffici in tutto il mondo, tra cui Zurigo, Londra, Lisbona, Hong Kong, Singapore e Toronto.

Lo scorso luglio iCapital ha ampliato la sua partnership con Morgan Stanley Investment Management (MSIM), per consentire a un maggior numero di investitori a livello globale di accedere a una gamma di fondi gestiti da MSIM e dedicati ai private market.

Chi è Tikehau Capital

Tikehau Capital è un gruppo globale di gestione di asset alternativi con 36,8 miliardi di euro di asset in gestione (dato al 30 giugno 2022). La società ha sviluppato un’ampia gamma di competenze in quattro classi di attività (debito privato, asset reali, private equity e strategie di mercato dei capitali), oltre a strategie multi-asset e special opportunities.

Facendo leva sulla sua solida base azionaria (3,1 miliardi di euro di patrimonio netto al 30 giugno 2022), l’azienda investe il proprio capitale insieme ai suoi investitori-clienti nell’ambito di ciascuna strategia. Tikehau Capital conta 13 uffici in Europa, Asia e Nord America ed è quotata su Euronext di Parigi.