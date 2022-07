Morgan Stanley Investment Management (MSIM) e la fintech iCapital hanno ampliato la loro partnership, per consentire a un maggior numero di investitori a livello globale di accedere a una gamma di fondi gestiti da MSIM e dedicati ai private market. L’accordo, annunciato oggi, fa seguito a un’intesa strategica già esistente con Morgan Stanley Wealth Management negli Stati Uniti, per il quale iCapital fornisce servizi di fondi feeder per investimenti alternativi. Jacques Chappuis, global head of distribution e co-head del solutions and multi-asset group di MSIM, ha commentato:

“Questo è un nuovo capitolo della partnership tra Morgan Stanley e iCapital. Mentre i nostri fondi sui private market sono stati tipicamente riservati agli investitori istituzionali, ora siamo entusiasti di poter ampliare la base di clienti che accedono alle nostre soluzioni illiquide, aiutando gli investitori High Net Worth di tutto il mondo a diversificare ulteriormente i loro portafogli d’investimento”.

I dettagli sulla partnership tra Morgan Stanley IM e iCapital

Secondo quanto si legge in una nota diffusa da Morgan Stanley, la piattaforma tecnologica e le soluzioni di iCapital hanno ridotto in modo efficace ed efficiente le barriere storiche che i gestori patrimoniali e i loro clienti hanno dovuto affrontare investendo sui private market, automatizzando i processi di sottoscrizione, amministrazione, operatività e rendicontazione per tutta la durata dell’investimento. iCapital fornisce inoltre una gamma completa di ricerca, due diligence e materiale formativo per consulenti e investitori. Marco Bizzozero, head of international di iCapital, ha concluso: