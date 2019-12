I quattro fattori da considerare per chiedere un prestito

Cosa tenere d’occhio quando si chiede un prestito è la domanda che si pone Prestiamoci, società che gestisce l’omonimo market place di prestiti personali fra privati che individua quattro regole d’oro da tenere in considerazione per ottenere un prestito.

Occhio ai mancati o ritardati pagamenti

In primis bisogna prestare attenzione ai mancati o ritardati pagamenti. La nostra affidabilità nei pagamenti di mutui e prestiti è uno dei parametri fondamentali dice Prestiamoci.

Se abbiamo avuto qualche ritardo in passato, è bene che ci attiviamo per essere il più regolari possibili, e fare in modo che la segnalazione rientri. Ecco qualche consiglio:

pagare tutto in tempo anche qualche giorno prima per evitare imprevisti dell’ultimo minuto

se si possono impostare pagamenti automatici, sfruttiamoli per evitare dimenticanze;

in alternativa, fissiamo dei promemoria in modo da non dimenticarli.

Se poi per qualsiasi motivo si è sforato un pagamento di poco, è bene attivarsi con il creditore, provvedendo immediatamente e segnalando la cosa.

Superamento limite carta di credito

Una carta di credito bloccata è senza dubbio un indicatore che non contribuisce positivamente al nostro merito creditizio. Il suggerimento in questo caso –afferma Prestiamoci – è piuttosto semplice: teniamo sotto controllo le nostre carte di credito e cerchiamo di non sovraccaricarle, soprattutto se stiamo per chiedere una nuova linea di credito.

Molteplici richieste di forme di credito

Se di recente abbiamo chiesto di accedere a nuove forme di credito, anche finanziamenti di piccola entità, gli strumenti di calcolo del merito creditizio ne terranno conto, anche in funzione delle nostre disponibilità.

Prestiti e finanziamenti chiusi

Non è automatico che presentarsi a una nuova richiesta senza avere linee di credito attive sia meglio, visto che tutto dipende dalla nostra storia finanziaria. Il merito creditizio non è funzione solo del nostro reddito e delle nostre disponibilità, ma anche della capacità che dimostriamo di gestire le nostre linee di credito.

E un buon credit mix è costituito anche dai prestiti e finanziamenti che abbiamo attivi, posto che i pagamenti siano regolari e la loro entità non sia eccessiva rispetto al nostro reddito.