I prezzi del gas in Europa tornano ai livelli pre-guerra

I prezzi europei del gas naturale sono scesi questa settimana a livelli che non si vedevano da prima dell’invasione russa dell’Ucraina.

I futures sul gas naturale front-month sul TTF olandese, il contratto di riferimento in Europa, sono crollati nelle ultime settimane per toccare il minimo sotto i 77 euro per megawattora, un livello che non si vedeva da febbraio, prima dell’inizio di un pieno scala la guerra in Ucraina; questa mattina il prezzo si aggirava circa a 81,5 euro. Al loro picco in agosto, i prezzi del gas in Europa hanno superato i 345 euro/MWh. L’impennata dei prezzi ha fatto lievitare le bollette energetiche delle famiglie e ha alimentato una crisi del costo della vita in gran parte del continente.

Tuttavia, il clima insolitamente caldo durante l’inverno in gran parte dell’Europa nord-occidentale ha ridotto la domanda di riscaldamento e ha consentito al continente di ricostituire il proprio inventario di gas a seguito di prelievi durante diverse ondate di freddo negli ultimi mesi.

Goldman Sachs a novembre ha previsto un forte calo dei prezzi del gas europeo nei prossimi mesi, poiché le nazioni hanno preso temporaneamente il sopravvento sui problemi di approvvigionamento.

“Poiché l’UE importa parte del gas in base a contratti a prezzo fisso a lungo termine, l’impatto effettivo sulla bolletta delle importazioni di gas non è così pronunciato… i prezzi e il sollievo da qualsiasi correzione potrebbero essere più pronunciati di quanto suggerisca la regola”, ha spiegato in una nota Holger Schmieding, capo economista di Berenberg.

La scorsa settimana l’Unione Europea ha concordato un meccanismo temporaneo per limitare i prezzi eccessivi del gas, che entrerà in vigore il 15 febbraio.

Il meccanismo di “correzione del mercato” scatterà automaticamente se il prezzo TTF front-month supera i 180 euro/MWh per tre giorni consecutivi e se si discosta di almeno 35 euro da un prezzo di riferimento del GNL globale nell’arco di tre giorni.