I miliardi di euro investiti nell’immobiliare in Italia

I miliardi di euro investiti nel corso del 2019 nel settore immobiliare in Italia. Il dato è in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Così si legge nell’European Outlook 2020 presentato al 27esimo Forum di Scenari Immobiliari secondo cui la crescita continuerà anche nel 2020, portando gli investimenti a nove miliardi.

A trainare questa crescita è la regione Lombardia, indicata come la locomotiva d’Europa, e questo grazie ad una capacità di attrazione di capitali tra le prime nel vecchio continente. Dal 2010 al 2020 si stima un totale di circa 64 miliardi di euro investiti nel settore immobiliare in Italia, di questi il 42 per cento in Lombardia. Per l’anno in corso si stima un ammontare di 5,1 miliardi di euro di investimenti esteri nel mercato immobiliare, concentrati soprattutto nel settore uffici, 42,5 per cento, segue il settore commerciale con il 23,8 per cento degli investimenti esteri totali.