I miliardi di euro investiti nel risparmio gestito in Italia

Finale d’anno in accelerazione per l’industria del risparmio gestito nel 2019. Come indicano i dati diffusi da Assogestioni, nel quarto trimestre dell’anno le masse investite dall’industria del risparmio gestito hanno superato la soglia di 2.300 miliardi, segnando il nuovo massimo storico di 2.306 miliardi di euro (da 2.284 miliardi a fine settembre).

Sono investiti in fondi comuni 1.135 miliardi, pari al 49% delle masse totali, mentre la quota rimanente è impiegata nelle gestioni di portafoglio (1.171 miliardi).

Sul fronte della raccolta, negli ultimi tre mesi del 2019 i fondi aperti registrano 5,1 miliardi di nuovi afflussi sotto la spinta dei fondi di lungo termine (+8,5 miliardi). Nel periodo di rilevazione, i risparmiatori italiani hanno indirizzato le proprie preferenze verso i prodotti obbligazionari (+5,2 miliardi), gli azionari (+3,2 miliardi) e i bilanciati (+2 miliardi).