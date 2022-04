I megatrend del futuro: rinnovabili in primo piano, quali prospettive di crescita?

Le energie rinnovabili rappresentano la scommessa che non possiamo perdere. E in ottica di investimento uno dei megatrend del futuro in assoluto più importanti. Lo dimostrano i mega piani nazionali e internazionali messi a punto per sfruttare sempre di più e al meglio le fonti rinnovabili, come il vento, l’acqua e il sole (vedi anche il PNRR italiano o il Green Deal europeo), ma lo dice anche l’analisi del grafico di un indice settoriale.

Se ne è parlato nel corso di Certificates Room, il webinar sui mercati e sul mondo dei certificati, di cui si propone qui di seguito un estratto.

