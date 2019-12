Le frodi creditizie mediante furto di identità – con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui – continuano a crescere e ad avere un peso rilevante sull’industria del credito, in particolare sul credito al consumo.

L’aggiornamento relativo ai primi 6 mesi 2019 dell’Osservatorio Crif segnala quasi 16.700 casi (oltre 90 al giorno), con una crescita del 36,7% sullo stesso periodo del 2018. Il danno stimato supera complessivamente i 77 milioni di euro.

Tradizionalmente la quota più rilevante dei casi si concentra ad agosto e nel periodo natalizio.

Al contempo, l’importo medio riscontrato è di 4.662 euro, in flessione del 21,4 per cento, a confermare come i malintenzionati si stiano orientando su importi sempre più modesti rispetto al passato”.