I Bitcoin sbarcano sulla carta Visa

La notizia è di quelle che non possono passare sotto traccia. Anzi, se ne parlerà e parecchio nelle prossime settimane visto che in qualche modo l’apertura del colosso dei mezzi di pagamento, nei confronti della valuta digitale, rappresenta una certificazione di come ormai l’introduzione del Bitcoin nel “mondo normale”, sia sempre più vicina.

Come riportato dal Cointelegraph, Visa e BlockFi stanno collaborando per lanciare una nuova carta di credito che premia gli utenti con Bitcoin, ponendo le basi per una più ampia adozione mainstream della valuta digitale.

BlockFi, una startup con sede a New York specializzata in prestiti e conti di risparmio garantiti da criptovalute, ha annunciato la partnership Con Visa proprio martedì scorso.

La nuova carta di credito premierà gli acquisti con Bitcoin piuttosto che con miglia aeree o altri premi di rimborso. I titolari di carta avranno diritto a ricevere l’1,5% dei loro acquisti in BTC

La carta, che prevede una commissione annuale di $ 200, sarà emessa da Evolve Bank & Trust.

Sebbene la carta di credito sarà disponibile al pubblico all’inizio del 2021, i titolari di account BlockFi potranno registrarsi in anticipo. BlockFi è “entusiasta di aggiungere carte di credito alla nostra suite di prodotti ed espandere l’accessibilità di Bitcoin a una più ampia gamma di consumatori”, ha affermato Zac Prince, fondatore e CEO della startup.

La partnership con BlockFi fa parte del programma Fintech Fast Track di Visa, che “mira ad accelerare il processo di integrazione” con la rete delle carte di credito. Terry Angelos, senior vice president e global head of fintech di Visa, ha affermato che l’obiettivo del programma accelerato è aiutare le aziende innovative a “scalare con efficienza”.

Questa non è la prima incursione di Visa nel mondo della criptovaluta. All’inizio di quest’anno, la società di carte di credito ha collaborato con la startup digitale Fold per offrire una carta di debito che guadagna premi basati su crittografia.

Più in generale, Visa ha delineato una visione positiva per l’adozione della valuta digitale, invertendo un atteggiamento precedente e più ostile. La società di carte di credito sta inoltre contribuendo a definire le normative relative alle risorse digitali in tutto il mondo, inclusa la collaborazione con il World Economic Forum per sviluppare raccomandazioni sull’uso delle valute digitali della banca centrale.

Una nuova frontiera, la soglia di un nuovo Mondo. Ne vedremo ancora delle belle.