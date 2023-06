Huawei: Verso il divieto obbligatorio in Europa

La Commissione europea sta valutando l’introduzione di un divieto obbligatorio per i Paesi membri di utilizzare le tecnologie offerte da Huawei per lo sviluppo e il lancio delle proprie reti 5G. Questa decisione potrebbe rappresentare un duro colpo per l’azienda cinese, che da anni è stata al centro di controversie riguardanti la sicurezza delle sue attrezzature e la presunta connessione con il governo cinese.

Le raccomandazioni formulate da Bruxelles nel 2020 per tutelare le infrastrutture critiche dai fornitori considerati “ad alto rischio” come il colosso cinese sono state recepite solo da un terzo dei Ventisette, facendo emergere la mancanza di consenso sul tema.

Ascesa e crollo del gigante cinese

Huawei, fondata nel 1987 da Ren Zhengfei, è diventata negli ultimi anni uno dei maggiori produttori di attrezzature per le telecomunicazioni e di smartphone a livello globale, diventando nel luglio del 2020 l’azienda ad aver venduto il maggior numero di smartphone, superando Samsung e Apple. Con i suoi prodotti innovativi e le sue tecnologie all’avanguardia, l’azienda cinese si è affermata come un concorrente di rilievo sul mercato internazionale, riuscendo a sfidare i colossi del settore.

Tuttavia, le recenti controversie sulla sicurezza hanno gettato un’ombra sulla reputazione di Huawei. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità che le attrezzature Huawei possano essere utilizzate per scopi di spionaggio da parte del governo cinese. Queste preoccupazioni hanno portato all’imposizione di restrizioni commerciali nei confronti dell’azienda cinese da parte degli Stati Uniti, che hanno vietato alle società americane di fare affari con Huawei.

L’Unione Europea, pur non adottando in un primo momento un divieto totale come gli Stati Uniti, ha raccomandato agli Stati membri di adottare misure volte a proteggere le proprie infrastrutture critiche. Tuttavia, come evidenziato in precedenza, solo un terzo dei Paesi europei ha aderito a queste raccomandazioni. Ciò ha sollevato dubbi sulla capacità dell’Unione Europea di adottare una posizione univoca su questa delicata questione di sicurezza.

La mancanza di consenso sull’utilizzo delle tecnologie Huawei potrebbe influire negativamente sul futuro dell’azienda cinese. Molti Paesi europei, preoccupati per la sicurezza delle loro reti di telecomunicazioni, potrebbero preferire adottare soluzioni alternative. In questo senso, Samsung potrebbe beneficiare della situazione, grazie alla sua reputazione consolidata e alle partnership già stabilite con molti operatori di telecomunicazioni europei.

Huawei punta ad espandersi in nuovi settori

Nonostante la difficile situazione in cui si trova Huawei, l’azienda cinese non ha intenzione di gettare la spugna. Ha recentemente annunciato la sua volontà di investire in nuovi settori, come l’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose, al fine di diversificare la propria offerta e ridurre la dipendenza dal settore delle telecomunicazioni. Huawei punta a diventare un’azienda leader nell’era della connettività intelligente, proponendo soluzioni innovative per l’automazione domestica, la mobilità intelligente e molto altro ancora.

Nonostante le difficoltà attuali, Huawei rimane comunque uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo. I suoi dispositivi, come la serie P e la serie Mate, sono apprezzati per le loro prestazioni e le loro fotocamere di alta qualità. Tuttavia, l’azienda cinese dovrà affrontare una concorrenza sempre più agguerrita da parte di altri produttori, come Samsung, che continua a lanciare nuovi modelli di smartphone con caratteristiche innovative e un design accattivante.