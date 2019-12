Hedge fund, la crisi continua: liquidati 4 mila fondi in 5 anni

Ancora un anno nero, il quinto di fila, per gli hedge fund. Che si avvia ad archiviare il 2019 con un saldo negativo. Secondo i dati raccolti da Hedge Fund Research Inc, sono stati più numerosi i fondi speculativi che hanno chiuso i battenti dell’avvio di nuove attività. Il che ha portato a 4 mila il bilancio dei fondi liquidati negli ultimi cinque anni.

Sembrano dunque lontani i tempi in qui l’industria dei fondi speculativi sfornava milionari ad un ritmo vertiginoso. Ora l’aria è cambiata. Complici commissioni elevate e rendimenti mediocri, gli investitori continuano a ritirare il denaro investito nei fondi speculati alla ricerca di rendimenti in altri asset. Da inizio anno fino a novembre, sono fuoriusciti circa $ 81,5 miliardi dal settore, più del doppio dell’importo per l’intero 2018, secondo i dati di eVestment.

C’è poco da esultare anche quando si passa ad analizzare i rendimenti. A fronte di guadagni dello S&P 500 del 28% fino a novembre, l’indice Bloomberg Equity Hedge Fund ha riportato un ben più contenuto +10%.