Hedge fund: caso Gamestop e Reddit, quando i piccoli trader non perdonano

Il caso Gamestop ha messo in luce l’universo che sta dietro i piccoli investitori che si sono coordinati sulla piattaforma online reddit mettendo praticamente all’angolo diversi hedge fund che avevano scommesso sul ribasso del titolo e che sono stati costretti a ricomprare le azioni GameStop a prezzi stellari, registrando ingenti perdite.

Hedge fund, i trader a caccia di speculatori short

r/wallstreetbets di Reddit è la principale bacheca che conta oggi 3,1 milioni di utenti o, come amano definirsi, “degenerati”. Come riporta un articolo del Financial Times, “lo spettacolare scioglimento delle azioni di GameStop, una catena in difficoltà di console e videogiochi, è l’esempio più drammatico, ma certamente non l’unico, del potere di questo gruppo di infiammare le azioni — spesso a livelli che alcuni professionisti considerano scollegati dalla realtà.

“Il più grande fondo del mondo ora è wallstreetbets in termini di capacità di muovere i mercati”, ha detto un gestore di hedge fund sconcertato. “Sono super fiduciosi e usano la leva finanziaria. Sono l’elefante nella stanza”. Questo non è il tipo di democratizzazione della finanza di cui il set di Davos ha finemente discusso.

Secondo il FT, l’esercito Reddit è veramente a caccia di hedge fund considerando che un video postato su Reddit tre mesi fa che sosteneva che Melvin Capital era “diventato troppo avido” nella sua scommessa contro GameStop e descriveva come combattere.

In un altro video, il dialogo sovrapposto a una scena del film Joker raffigura un trader dilettante che dichiara che le strategie aggressive di compravendita di azioni sono ciò che accade “quando si incrocia un’intera generazione cresciuta durante una recessione senza fine con un’applicazione che ti permette di giocare d’azzardo per una possibilità di non doversi mai più preoccupare dei soldi dell’affitto”.

Melvin Capital, l’hedge fund che è stato -per ora- sbaragliato dai reddit reatail trader, ha perso ben il 53% a Gennaio divenendo l’obiettivo dei retail traders di Reddit, i quali si sono coordinati per far crescere il valore delle azioni di GameStop. Il resto è storia.