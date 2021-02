Hedge fund: 2021 l’anno della ripresa, afflussi di nuovo positivi

Per la prima volta dal 2017, nel 2021 gli hedge fund di tutto il mondo vedranno un afflusso netto positivo di nuovi investimenti sul settore fino a 30 miliardi di dollari. Lo riporta una ricerca di Barclays dal titolo “The Bounce Back” in cui il gruppo bancario inglese riporta i risultati di un sondaggio condotto su 240 investitori, che collettivamente gestiscono 725 miliardi di dollari in hedge fund, pari a circa 20% delle masse gestite del settore. Numeri di rilievo per il settore che recentemente si è scontrato con il fenomeno Reddit Gamestop, innescando una battaglia sui mercati con i piccoli investitori riuniti dal celebre social network.

Hedge fund, ritorna l’interesse degli investitori

Circa il 41% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti in hedge fund quest’anno, mentre il 45% prevede di aumentare gli investimenti in private equity e venture capital.

Ma la vera novità è che dopo anni di deflussi, per gli hedge fund di tutto il mondo si prospetta un 2021 di ripresa e per la prima volta dal 2017, l’industria potrebbe infatti registrare un afflusso netto positivo di fondi.

Se nel 2019 e 2018, i deflussi sono stati rispettivamente pari a 43 e 38 miliardi di dollari, nel 2020 il settore ha registrato deflussi pari a 30 miliardi di dollari.

Ma, stando alle previsioni del gruppo bancario inglese, nel 2021 sono attesi a livello globale investimenti netti compresi tra 10 e 30 miliardi di dollari (ai massimi dal 2015), con circa il 41% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti in hedge fund nel 2021.

Le performance del 2020

In termini di performance, lo scorso anno gli hedge fund hanno registrato due risultati agli opposti: nel primo trimestre l’industria ha registrato la peggiore performance della storia (-11,5%) per poi mettere a segno – da agosto a settembre – la migliore performance di sempre su tre trimestri consecutivi (+26%), chiudendo così l’anno a +11,6%.

Per scoprire le migliori performance del 2020 registrate da questi fondi leggi qui.

“I grandi fondi hedge consolidati continueranno a ottenere la maggior parte del denaro, ma rispetto al 2020, ci saranno più allocazioni ai gestori al di fuori delle relazioni esistenti”, ha dichiarato in un’intervista Roark Stahler, capo della consulenza strategica di Barclays US.

innescando una battaglia sui mercati con piccoli investitori riuniti dal celebre social network.