Hai perso il portafoglio? Ecco cosa fare

Non è infrequente anzi. Può capitare un po’ a tutti almeno una volta di perdere il portafoglio. Cosa fare? Innanzitutto, niente panico. La maggior parte di quello che è contenuto nel portafoglio è sostituibile. Certo, può essere una seccatura.

Quindi, se avete perso il portafoglio, niente paura e seguite queste indicazioni per ridurre al minimo i danni.

Bloccate le carte di credito

Avete controllato le tasche, la borsa e tutto ciò che si trova nelle vostre immediate vicinanze e non riuscite a trovare il portafoglio? Se non siete sicuri di dove sia il vostro portafoglio, un buon primo passo è quello di bloccare le carte di credito. In questo modo si impedisce a chiunque ne sia in possesso di effettuare nuove transazioni.

Spesso è possibile bloccare le carte attraverso l’app della propria banca. Se poi si dovesse ritrovare il portafoglio, sbloccare le carte di solito è semplice, quindi vale la pena farlo per precauzione.

Ripercorrete i vostri passi

Se non riuscite a trovare il portafoglio, pensate agli ultimi luoghi che avete visitato. Ad esempio, se siete stati in un bar o in una caffetteria, è possibile che il personale lo tenga dietro al bancone in attesa che il legittimo proprietario lo rivendichi. E se di recente avete preso un taxi, contattate l’autista per sapere se il portafoglio potrebbe essere sul sedile posteriore dell’auto.

Cambiate le password dell’online banking

La perdita del portafoglio non significa necessariamente che il vostro online banking sarà compromesso, ma la prudenza non è mai troppa in queste situazioni. Prendete in considerazione la possibilità di cambiare le password e i PIN di qualsiasi conto collegato alla carta che potrebbe essere stata trovata nel vostro portafoglio. In questo modo si potrà garantire che nessuno possa accedere al conto.

Richiedete nuove carte e aggiornate le informazioni di pagamento automatico

Dovete cancellare le carte esistenti e richiederne di nuove, in modo che nessuno possa fare acquisti fraudolenti o anticipi di denaro a vostro nome. Spesso è possibile farlo online o tramite un’app.

Si può anche chiamare direttamente il numero del servizio clienti della vostra banca e raccontate l’accaduto. A quel punto, annulleranno la carta e ve ne invieranno una nuova. La sostituzione può richiedere 5-7 giorni lavorativi.

Dovete anche controllare tutti i pagamenti automatici che avete impostato e modificare i dati di fatturazione non appena ricevete le nuove carte, per evitare che vi vengano addebitate le spese di pagamento in ritardo.

Denuncia alla polizia

E’ possibile sporgere una denuncia alla polizia per il vostro portafoglio, soprattutto se pensate che possa essere stato rubato. E’ bene conservare e portare sempre con sè una copia della denuncia.

Controllate le attività insolite e impostate avvisi di frode

Monitorare periodicamente gli estratti conto della carta di credito e della banca per individuare eventuali attività sospette o insolite è generalmente una buona idea. Tuttavia, è consigliabile controllare gli estratti conto, ogni giorno in attesa delle nuove carte. Può anche essere utile impostare degli avvisi dalla banca per notificare attività insolite, ad esempio transazioni superiori a un certo importo.