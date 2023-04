Guerra Ucraina, la mappa dei rifugiati

E’ passato più di un anno dall’invasione Russia all’Ucraina, il conflitto militare ha costretto milioni di ucraini a cercare una casa nuova nei paesi vicini e non solo. A volte anche in destinazioni lontane.

A causa del prolungarsi del conflitto la questione relativa all’immigrazione è diventata in realtà una delle peggiori crisi umanitarie in Europa degli ultimi decenni. Milioni di persone sono fuggite dalle loro case e hanno cercato asilo temporaneo o permanente nel Vecchio Continente e nel mondo. Ma vediamo nel dettaglio la mappa del processo di immigrazione.

Guerra Ucraina, la mappa dell’immigrazione

La mappa di Pranav Gavali utilizza i dati della United Nations High Commissioner for Refugees relativi all’11 marzo 2023 per evidenziare i paesi che sono diventati destinazioni dei rifugiati ucraini. Oltre otto milioni di residenti in Ucraina hanno trovato rifugio fuori dal paese dal febbraio 2022, principalmente in Europa. Al di là del vecchio continente la quota maggiore di rifugiati al 35% é andata verso la Russia. Nonostante varie segnalazioni di trasferimenti forzati di rifugiati ucraini in Russia, il paese afferma di aver aiutato a evacuare i civili senza forza.

Dopo la Russia i principali flussi di immigrazione, secondo i dati dell’UNHCR sono diretti verso la Polonia e la Germania, grazie alla vicinanza geografica dei due paesi. Entrambi hanno accolto più di 1 milione di rifugiati ucraini, con la sola Polonia che ne ospita oltre 1,5 milioni.

Mentre la Repubblica Ceca, l’Italia e la Spagna si aggiudicano il terzo, il quarto ed il quinto posto nella classifica, con un totale collettivo del 10%. Come potete vedere dalla tabella anche i paesi più piccoli dell’Ue hanno ospitato dei numeri importanti in termini di rifugiati, soprattutto paragonati alla loro popolazione. Per esempio la Svezia, la Finlandia e la Bulgaria hanno ospitato tra il 47.000 e il 50.000 rifugiati ciascuna, che é un numero molto elevato rispetto alla loro popolazione tra 6 e 7 milioni di cittadini.

Vale la pena sottolineare che alcuni rifugiati sono finiti anche al di fuori dell’Europa, sebbene il tracker dell’UNCHR includa solo paesi europei. Gli Stati Uniti, ad esempio, sono la quinta più grande destinazione di rifugiati ucraini in assoluto, avendo accolto oltre 200.000 ucraini fino a dicembre 2022.