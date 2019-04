Guerra dazi: accordo Usa-Cina in dirittura d’arrivo

L’accordo Usa – Cina sul commercio sarebbe in dirittura d’arrivo. Lo riporta il Financial Times, citando funzionari americani e cinesi secondo i quali i negoziatori dei due paesi avrebbero trovato un’intesa sulla maggior parte delle questioni in sospeso, ma stanno ancora discutendo sul modo di attuare e far rispettare tale accordo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, Myron Brilliant, vicepresidente esecutivo per gli affari internazionali presso la Camera di commercio degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti che il 90 percento dell’accordo è stato negoziato atto, ma l’ultimo 10% rimane la parte più difficile e richiede compromessi da entrambe le parti.

“Pechino vuole che Washington rimuova tutte le tariffe statunitensi esistenti sulle merci cinesi, mentre gli Stati Uniti vogliono che la Cina accetti i termini di un meccanismo di applicazione che garantisca il rispetto dell’accordo”, si legge sul Financial Times,

Se le discussioni si rivelassero fruttuose, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping per firmare l’accordo.

Se invece le trattative non avranno successo, conclude l’FT, si profilano due scenari: Usa e Cina potrebbero estendere i negoziati magari fino al G20 previsto in Giappone a fine giugno. Oppure, le trattative potrebbero saltare. Ciò spianerebbe la strada a nuovi dazi e a reazioni negative sui mercati finanziari.

Nel caso in cui le due maggiori economie del mondo non riescano a raggiungere presto un’intesa, Moody’s ha avvertito che l’economia mondiale potrebbe finire in recessione.