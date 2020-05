Green Deal, la ripresa passa anche dagli investimenti sostenibili

A marzo, la Commissione Europea ha approvato il Green Deal, un importante programma per contrastare il cambiamento climatico. Di fronte alla situazione attuale, in molti si chiedono se l’iniziativa passerà in secondo piano per dare la precedenza a misure sanitarie e di sgravio fiscale.

Ma l’accelerazione della crisi climatica non rallenta dinanzi all’attuale minaccia per la nostra salute e l’economia.

“Se ci aspettiamo un incremento della spesa pubblica per uscire dall’attuale stagnazione economica, è lecito attendersi una maggiore attenzione verso attività green. Le recenti dichiarazioni della presidente della Commissione Europea individuano, infatti, nei progetti sostenibili il principale motore per far ripartire l’economia, agendo come un’iniezione di adrenalina per la crescita del PIL.

Per ogni euro speso in progetti di infrastruttura, generalmente si crea un effetto moltiplicatore, per cui il contributo positivo sul PIL dell’attività supera il costo dell’investimento iniziale.

Inoltre, l’UE importa più del 50% dell’energia che utilizza: ulteriori investimenti in fonti di energia rinnovabile, aumenterebbero l’indipendenza energetica della regione. L’emergenza Covid-19 e la volatilità associata ai mercati petroliferi dimostrano, ancora una volta, come l’indipendenza energetica resti al centro degli obiettivi strategici dell’UE e come l’Europa si trovi in una situazione ideale per focalizzarsi su progetti e iniziative green” hanno spiegato James Hay, Investment Associate, e Pietro Sette, Research Analyst, MainStreet Partners

Obiettivi del Green Deal

Lo scopo primario del Green Deal è l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050. Il raggiungimento di questo obiettivo porta con sé grandi cambiamenti, in particolare nell’approvvigionamento di energia e nel trasporto. I primi passi in questa direzione sono stati compiuti nel 2015, con la firma dell’Accordo di Parigi, in base al quale gli Stati membri dell’UE si sono impegnati a contenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C rispetto al livello preindustriale.

Le iniziative contenute nel Green Deal prevedono mille miliardi di euro per l’ambiente nel prossimo decennio. In particolare, la Commissione Europea ha proposto di aumentare la quota del bilancio UE rivolta alla spesa ambientale al 25%, che si ritiene possa fornire 500 miliardi di euro in finanziamenti nei prossimi 10 anni, attraverso canali come il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e altre iniziative simili.

La Banca europea per gli investimenti assumerà un ruolo cardine nell’implementazione del Green Deal, raddoppiando la quota dedicata a progetti a basso impatto ambientale entro il 2030. Inoltre, la Commissione Europea farà leva sul programma InvestEU, che fornirà garanzie di finanziamento alle imprese private. I meccanismi di cofinanziamento previsti, dovrebbero innescare uno stanziamento di oltre 100 miliardi di euro da parte dei governi nazionali, mentre il Just Transition Fund dedicherà fino a 150 miliardi di euro alle regioni che sono chiamate ad uno sforzo maggiore per ridurre le proprie emissioni di CO2.