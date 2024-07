Grecia è il primo paese dell’Ue a introdurre una settimana lavorativa di sei giorni

Mentre molti paesi nel mondo tentano di vincere le resistenze e introdurre a piccoli passi la settimana lavorativa corta, c’è chi invece va controcorrente e aumenta le ore a lavoro. La Grecia ha introdotto una settimana lavorativa di sei giorni per alcune aziende, nel tentativo di aumentare la produttività e l’occupazione nel Paese dell’Europa meridionale.

La normativa, entrata in vigore il 1° luglio, si contrappone alla tendenza globale delle aziende ad adottare una settimana lavorativa più breve.

Grecia: nuova settimana lavorativa in vigore dal 1° luglio

In base alla nuova legislazione, approvata l’anno scorso nell’ambito di un più ampio pacchetto di leggi sul lavoro, i dipendenti delle imprese private che forniscono servizi 24 ore su 24 avranno la possibilità di lavorare due ore in più al giorno o un turno supplementare di otto ore.

Il cambiamento significa che la tradizionale settimana lavorativa di 40 ore potrebbe essere estesa a 48 ore settimanali per alcune imprese. I lavoratori della ristorazione e del turismo non sono inclusi nell’iniziativa.

Il governo del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato che la misura è “favorevole ai lavoratori” e “profondamente orientata alla crescita”. L’iniziativa è stata concepita per sostenere i dipendenti che non sono sufficientemente compensati per il lavoro straordinario e per contribuire a reprimere il problema del lavoro sommerso.

Sindacati sul piede di guerra

I sindacati e gli osservatori politici hanno criticato aspramente la mossa. Secondo i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, i lavoratori greci lavorano più di quelli statunitensi, giapponesi e di altri Paesi dell’UE.

I dipendenti greci hanno lavorato in media 1.886 ore nel 2022, più della media statunitense di 1.811 ore e di quella europea di 1.571 ore.

“I cittadini greci lavorano già le ore settimanali più lunghe d’Europa. Ora potrebbero essere costretti a lavorare per un sesto giorno alla settimana, dopo questa decisione del governo greco”, ha dichiarato John O’Brennan, professore di diritto dell’Unione europea presso l’università Maynooth, in Irlanda, attraverso la piattaforma di social media X.

“È ridicolo, se confrontato con il passaggio a settimane di quattro giorni nella maggior parte dei Paesi civilizzati”, ha aggiunto.

Un rapporto pubblicato dal think tank Autonomy all’inizio di quest’anno ha rilevato che la maggior parte delle aziende coinvolte nella più grande sperimentazione al mondo di una settimana lavorativa di quattro giorni ha reso tale politica permanente.

Tutti i project manager e gli amministratori delegati delle aziende coinvolte nella sperimentazione hanno dichiarato che la settimana lavorativa di quattro giorni ha avuto un effetto positivo sulla loro organizzazione, e più della metà ha definito l’impatto “molto positivo”.

Il rapporto ha rilevato, tuttavia, che il personale – nelle aziende in cui il giorno di riposo aggiuntivo era garantito solo in minima parte, o fornito a condizione di raggiungere determinati obiettivi – nutriva alcune preoccupazioni.