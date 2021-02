Governo Draghi: Daniele Franco in pole position per il Mef

Nell’era del Recovery fund, la poltrona più importante del governo Draghi potrebbe andare a Daniele Franco, direttore generale della Banca d’Italia e uomo vicino al premier incaricato Mario Draghi. Potrebbe essere lui ad occupare il posto di Roberto Gualtieri al Ministero dell’economia e Finanza, stando alle anticipazioni della Stampa.

Il quotidiano torinese non esclude che, in alternativa, Franco potrebbe diventare il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, ovvero il ruolo di braccio destro del premier.

A favore dell’attuale direttore generale della Banca d’Italia , ricorda la Stampa- giocano essenzialmente due fattori: gode della fiducia dell’ex presidente della Bce, con cui ha collaborato per anni in Banca d’Italia, e soprattutto è uno dei massimi esperto italiano di finanza pubblica.

“L’uomo ideale per tener dietro ai conti del Tesoro e alla gestione dei 209 miliardi di fondi europei”.

Chi è Daniele Franco

Classe 1953, originario di Trichiana, piccolo paese in provincia di Belluno, si è laureato in scienze politiche a Padova ed ha conseguito un master all’Università di York. Da poco più di un anno ricopre la carica di direttore generale di Banca d’Italia e presidente Ivass. In precedenza, (maggio 2013/maggio 2019) ha guidato la Ragioneria generale dello Stato

Noto per la sua maniacale attenzione ai conti pubblici e alle coperture, è finito spesso nel mirino del M5S: