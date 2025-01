Goldman Sachs: wealth management oltre le attese, ricavi divisione balzano a 4,72 mld

Entra nel vivo la stagione delle trimestrali made in USA. Non solo BlackRock e JPMorgan, ma ha alzato il velo sui conti oggi anche un altro colosso bancario, Goldman Sachs che ha superato le stime di Wall Street grazie a forti risultati commerciali.

Fonte di forza per la banca è stata la sua divisione di asset e wealth management, che ha visto i ricavi balzare dell’8% a 4,72 miliardi di dollari, inclusi costi di gestioni e ricavi netti private banking e prestiti, superando le stime di 560 milioni di dollari. Le attività sotto supervisione sono salite del 12% durante l’anno a un record di 3.14o miliardi di dollari.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Goldman Sachs alza velo sui conti

Andando nel dettaglio della trimestrale pubblicata da Goldman Sachs, la banca ha registrato utili di 11,95 dollari per azione contro gli 8,22 dollari stimati da LSEG e ricavi a 13,87 miliardi di dollari contro i 12,39 miliardi di dollari attesi.

La banca ha dichiarato che gli utili sono quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4,11 miliardi di dollari, pari a 11,95 dollari per azione, grazie all’aumento dei ricavi e alla riduzione delle spese. I ricavi, saliti del 23% a 13,87 miliardi di dollari, scontano l’effetto dell’aumento dei ricavi da trading su azioni e reddito fisso e l’aumento dei risultati dell’investment banking. Il trading azionario ha generato ricavi per 3,45 miliardi di dollari, circa 450 milioni in più rispetto alle stime di StreetAccount. Il trading sul reddito fisso ha generato ricavi per 2,74 miliardi di dollari, superando le stime di quasi 300 milioni di dollari. Le commissioni dell’investment banking sono state pari a 2,05 miliardi di dollari.

“Con un contesto operativo in miglioramento e la crescente fiducia dei CEO, stiamo sfruttando la potenza di One Goldman Sachs per continuare a servire i nostri clienti con eccellenza e creare ulteriore valore per i nostri azionisti”, ha dichiarato il CEO David Solomon nel comunicato.

Siamo molto soddisfatti dei nostri solidi risultati per il trimestre e l’anno. Sono incoraggiato dal fatto che abbiamo raggiunto o superato quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati nella nostra strategia per far crescere l’azienda cinque anni fa e, di conseguenza, abbiamo aumentato i nostri ricavi di quasi il 50% e migliorato la durata del nostro franchising.

Il titolo brilla in Borsa

Goldman Sachs ha cavalcato l’onda dell’entusiasmo per la ripresa degli affari a Wall Street. Le azioni della banca sono balzate di quasi il 50% l’anno scorso, superando le grandi banche rivali, grazie al ciclo di allentamento della Federal Reserve e all’elezione di novembre di Donald Trump, che ha aumentato le aspettative di fusioni e operazioni azionarie.