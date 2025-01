BlackRock, trimestrale da record: masse gestite sfondano tetto di 11.000 miliardi

Al via la stagione delle trimestrali, con alcuni big del settore finanziario a stelle e strisce che alzano il velo sui conti. Il primo in ordine di tempo è BlackRock il cui titolo sale del 3% negli scambi pre-market.

Andando nel dettaglio il colosso degli investimenti con una posizione dominante nell’industria dell’asset management, ha registrato nel quarto trimestre 2024, un utile salito del +21%, a quota 1,67 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono saliti del +23%, a quota 5,677 miliardi.

“I clienti hanno affidato a BlackRock la raccolta netta record di 641 miliardi di dollari nel 2024” ha affermato Larry Fink, ceo della società.

BlackRock: sfondato tetto degli 11mila mld di dollari di gestito

Andando nel dettaglio dei risultati resi noti dal colosso degli investimenti Usa, questo ha letteralmente sfondato il muro degli 11.000 miliardi di dollari di masse gestite. Nel 2024 gli AuM hanno segnato un incremento del 15% a 11.551 miliardi, con una raccolta netta record di 641 miliardi, di cui 281 miliardi nel quarto trimestre.

Nell’intero 2024 il colosso degli investimenti ha segnato un utile netto di 6,369 miliardi, 42,01 dollari per azione, in aumento del 16% rispetto ai 5,5 miliardi, 36,51 dollari per azione, del 2023. Le attese degli analisti, secondo dati compilati da LSEG, stimavano un utile per azione di 11,21 dollari su ricavi per 5,53 miliardi di dollari.

Salgono anche i ricavi annuali segnando un +14% a 20,407 miliardi, per effetto dell’impatto positivo dei mercati sull’AuM medio, dell’aumento delle commissioni e dei ricavi dei servizi tecnologici. Nel quarto trimestre i profitti netti sono saliti del 21% a 1,67 miliardi di dollari, 10,63 dollari per azione, contro gli 1,375 miliardi, 9,15 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente.

“Il 2024 è stato anche un anno fondamentale per le acquisizioni strategiche basate sul servizio ai clienti, sulla tecnologia e sulla scala. La chiusura di GIP e le acquisizioni previste di HPS e Preqin sono destinate a migliorare in modo significativo le nostre capacità di investimento e di raccolta dati” ha sostenuto nella nota il ceo di BlackRock.

“Per molte società, i periodi di fusione e acquisizione contribuiscono a una pausa nell’impegno dei clienti. In BlackRock, invece, i clienti stanno abbracciando e premiando la nostra strategia. L’attività dei clienti si è accelerata nel quarto trimestre, con una crescita organica del 7% delle commissioni di base e del 12% dei servizi tecnologici. Il nostro modello operativo ha fornito una performance eccezionale in un anno di significativi cambiamenti. Abbiamo superato i 20 miliardi di dollari di fatturato annuale, con un aumento del 14% rispetto al 2023. Il reddito operativo rettificato è cresciuto del 23%, e il nostro margine leader del settore del 44,5% è aumentato di 280 punti base.

BlackRock celebra 25 anni dall’Ipo

Fink sottolinea nella nota anche che “I talenti di livello mondiale di BlackRock sono fondamentali per la nostra crescita significativa e le performance sostenuta”. Il team di leadership di BlackRock, insieme ai migliori talenti di GIP, HPS e Preqin – continua Fink – ci consente di servire i nostri clienti in modo ottimale, con eccellenza e di cogliere le opportunità che ci attendono.