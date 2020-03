Goldman Sachs: sul mercato le nuove Obbligazioni Tasso Fisso in Eur e Usd

Goldman Sachs lancia sul mercato due nuove obbligazioni a Tasso Fisso che offrono agli investitori flussi cedolari annui fissi ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza.

In particolare, per quanto riguarda l’obbligazione ISIN XS1970481310 la cedola lorda annua sarà pari al 1,5%, netto 1,11%.

Per quella espressa in dollari, ISIN XS1970480775, invece la cedola è maggiore, pari al 2,75% lordo (netto 2,035%).

Nel primo caso la scadenza prevista per l’obbligazione è il 19/03/2023, nel secondo è il 19/03/2025.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono nella rispettiva valuta di denominazione. Pertanto, per le Obbligazioni denominate in Dollari Statunitensi, il rendimento complessivo espresso in Euro è esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio.

Ciò vuol dire che, nel caso di deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro, l’investimento potrebbe generare una perdita in Euro.

È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online.