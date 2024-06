Golden Goose: fissato prezzo Ipo. Debutto in Borsa il 21 giugno

Golden Goose scalda i motori per il suo debutto in Borsa. Secondo quanto apprende Bloomberg, il prezzo dell’Ipo è stato fissato a 9,75 euro, nella parte bassa della forchetta di prezzo che andava da da 9,5 a 10,5 euro per azione.

Nell’ipotesi che vengano collocate tutte le 61,1 milioni di azioni, l’offerta totale potrebbe raggiungere i 595,7 milioni di euro (639 milioni di dollari), valutando la società circa 1,7 miliardi di euro. Le azioni Golden Goose inizieranno a essere negoziate il 21 giugno.

Golden Goose: fissato prezzo azioni

La quotazione arriva in un periodo di turbolenza per i titoli europei, con la volatilità scatenata dagli sconvolgimenti politici in Francia dopo che l’annuncio delle elezioni lampo del presidente Emmanuel Macron ha scatenato un crollo del mercato. Gli strateghi di Citigroup Inc. hanno declassato i titoli azionari a neutrali, tra gli avvertimenti che i rischi potrebbero minacciare le nuove quotazioni europee.

Le preoccupazioni sulla domanda stanno pesando anche sul settore del lusso. L’indice MSCI Europe luxury è sceso di circa il 3% questo mese, con azioni di marchi come Moncler SpA, Burberry Group Plc e LVMH, proprietario di Louis Vuitton, in calo di un margine simile o superiore.

L’ambiente rimane piuttosto difficile e volatile, con i consumi occidentali sotto pressione e il sentimento e i consumi cinesi che non si stanno riprendendo molto”, ha affermato Jelena Sokolova, analista di Morningstar. Ci si chiede anche “cosa accadrebbe se la domanda per il loro specifico stile di scarpe si raffreddasse e se riuscissero a diversificare con successo o meno”.

Tra le numerose aziende che stanno cercando di debuttare in Europa, l’IPO di Golden Goose sarà la più grande di Milano almeno dalla vendita di 599 milioni di euro effettuata dalla società di giochi d’azzardo Lottomatica a maggio dello scorso anno. Golden Goose avrebbe venduto circa 10,5 milioni di azioni, mentre il proprietario di maggioranza Permira avrebbe offerto 43,6 milioni di azioni esistenti, secondo una precedente dichiarazione. Invesco Advisers Inc. aveva accettato di essere un investitore di riferimento, assumendo una partecipazione di 100 milioni di euro al prezzo finale.

Golden Goose punta a un fatturato netto di circa 1 miliardo di euro entro il 2029, rispetto ai 587 milioni di euro dello scorso anno. L’azienda prevede di utilizzare i proventi dell’IPO per pagare il debito.