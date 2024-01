Global Minimum Tax: da gennaio 2024 operativa anche in Italia

Si complica la vita per le multinazionali abituate a dribblare il Fisco di tutto il mondo. Da quest’anno debutta infatti in molti Paesi la Global Minimum Tax, lo strumento con cui i governi puntano ad introdurre un’aliquota minima effettiva del 15% per le grandi aziende con un fatturato superiore a 750 milioni di dollari e che, secondo l’Ocse, potrebbe portare a un aumento del gettito fiscale mondiale di 220 miliardi di dollari. Questa nuova misura mira ad assicurare che le multinazionali paghino tasse adeguate nel Paese in cui operano, non limitandosi a quello in cui hanno la residenza fiscale.

Per raggiungere questo obiettivo 139 Paesi, sotto l’impulso dell’Ocse, hanno siglato nel luglio 2021 un accordo che impegnava gli stati in questa direzione. Da allora è cominciato un lungo iter di adozione nelle diverse giurisdizioni fino al 2024, quando la misura è diventata finalmente operativa.

Tra gli Stati in cui la tassa minima debutta da gennaio ci sono già i Paesi dell’Unione Europea, Italia compresa, ma soprattutto Irlanda e Lussemburgo, il Regno Unito, la Norvegia, l’Australia, la Corea del Sud e il Canada. Mancano invece all’appello Stati Uniti e Cina, che malgrado abbiano firmato l’accordo nel 2021 ancora non si sono impegnati in riforme specifiche in questo senso.

L’impatto della Global Minimum Tax si prevede significativo, con una riduzione per le aziende degli incentivi ad utilizzare paradisi fiscali e per i Paesi di diventare tali, come evidenziato da Jason Ward del Centre for International Corporate Tax Accountability and Research.

L’accordo del 2021 si basa su due pilastri. Il primo, ancora in fase di recepimento, si concentra principalmente sui giganti tecnologici con un fatturato superiore a 20 miliardi di dollari e un margine di redditività oltre il 10%, e mira a redistribuire correttamente utili e relative imposte, indipendentemente dalla presenza fisica sul territorio. Il secondo pilastro, la Global Minimum Tax, si applica invece a tutte le aziende con un fatturato superiore a 750 milioni di dollari.

In Italia, la norma è stata appena adottata attraverso un decreto legislativo ad hoc, per rispettare la direttiva 2022/2053 dell’Unione Europea. Questa direttiva introduce due regole volte a contrastare le strategie delle multinazionali per evitare le tasse nazionali. La Income Inclusion Rule (IIR) impone un’imposta integrativa da versare da parte delle società in Italia qualora le proprie controllate paghino una minore tassazione in un Paese a fiscalità di vantaggio. Nello specifico, alle controllanti viene chiesto di versare la differenza tra il 15% e l’eventuale minore tassazione versata dalle proprie società all’estero.

La seconda regola, la Undertaxed Profit Rule (UPR), agisce invece quando la prima regola non può essere applicata perché una delle entità delle società, inclusa la casa “madre”, opera in uno Stato in cui la norma non è in vigore.

La regola prevede quindi ad esempio la possibilità di dedurre fiscalmente i pagamenti effettuati verso entità a cui non si applica la IIR, riequilibrando così l’effetto del mancato pagamento dell’imposta.