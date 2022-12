Gli utenti di Twitter dicono a Musk di dimettersi

Gli utenti di Twitter hanno votato in un sondaggio per il licenziamento di Elon Musk come amministratore delegato della piattaforma di social media, in una reazione contro il miliardario a meno di due mesi dal suo insediamento. Circa il 57,5% dei voti è stato a favore del “Sì”, mentre il 42,5% si è opposto all’idea che Musk lasciasse Twitter, secondo il sondaggio pubblicato dal miliardario domenica mattina. Hanno votato più di 17,5 milioni di persone.

Musk ha dichiarato domenica che si sarebbe attenuto ai risultati del sondaggio, ma non ha fornito dettagli su quando si sarebbe dimesso se i risultati lo avessero indicato.

Twitter una serie di azioni negli ultimi giorni, tra cui la sospensione di giornalisti, che ha suscitato la condanna di testate giornalistiche, gruppi di difesa e funzionari di tutta Europa. L’improvviso divieto di account che promuovono piattaforme di social media rivali come Facebook ha suscitato reazioni anche da parte di vecchi finanziatori del social media. Il fondatore del fondo emergente Y-Combinator Paul Graham, che ha sostenuto Musk nell’operazione di acquisizione di Twitter, ha dichiarato domenica che si prenderà una pausa da Twitter e ha chiesto ai follower di cercare un link al suo account Mastodon sulla pagina del suo sito personale. Mastodon è un social network promosso come alternativa a Twitter. Twitter ha sospeso l’account di Graham dopo la pubblicazione, ma lo ha poi ripristinato.

Il sondaggio di Musk è solo l’ultimo colpo di scena nel suo caotico ruolo di amministratore delegato di Twitter da ottobre, che ha incluso rapidi licenziamenti dei vertici aziendali e di migliaia di dipendenti, oscillazioni sul prezzo del servizio di abbonamento della società di social media Twitter Blue e il ripristino di account vietati, tra cui quello dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Domenica Musk ha dichiarato che avrebbe votato su tutte le modifiche alla politica di Twitter attraverso sondaggi pubblici.

Nel frattempo, gli investitori di Tesla Inc temono che Musk, che ha partecipato personalmente alle decisioni aziendali, dalla progettazione automobilistica alle questioni relative alla catena di approvvigionamento, si distragga in un momento critico per la più grande azienda al mondo produttrice di veicoli elettrici. Le azioni di Tesla hanno ceduto parte dei loro guadagni pre-mercato e hanno aperto in rialzo di circa il 2% a 152,90 dollari. Quest’anno hanno perso quasi il 60% del loro valore. Gli analisti di Oppenheimer hanno declassato Tesla e hanno detto che il sentiment negativo su Twitter potrebbe persistere nel lungo periodo e diventare un freno per Tesla. Citando Susannah Streeter, analista di investimenti e Hargreaves Lansdown Market:

“Se lui (Musk) decidesse di dimettersi, questo potrebbe dare alle azioni Tesla una temporanea iniezione di ottimismo, nella speranza di poter finalmente dare alla casa automobilistica l’attenzione di cui ha bisogno”.

Il mese scorso Musk ha dichiarato di avere troppo lavoro da fare e di voler ridurre il suo tempo su Twitter e di trovare un nuovo leader per gestire la società di social media.

Il successore di Twitter non è però ancora stato trovato

Rispondendo al commento di un utente di Twitter su un possibile cambio di amministratore delegato, Musk ha dichiarato domenica che “non c’è un successore”. Il magnate sudafricano, che domenica è stato visto alla finale della Coppa del Mondo in Qatar, non ha ancora risposto ai risultati del sondaggio di lunedì. Separatamente, la senatrice democratica Elizabeth Warren ha espresso preoccupazione per il fatto che il consiglio di amministrazione di Tesla abbia mancato alla sua responsabilità legale di proteggere Tesla dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Musk. Matthew Tuttle, investitore di Tesla e Tuttle Capital Management, ha dichiarato: