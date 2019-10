Gli italiani che percepiscono una pensione superiore ai 5.000 euro al mese

Secondo l’Osservatorio Inps sulle pensioni sono 285mila gli italiani ricevono una pensione superiore ai 5mila euro al mese. Quasi sei milioni di pensionati in Italia, in pratica più di un pensionato su tre, percepiscono invece meno di mille euro al mese.

In totale la spesa per le pensioni si attesta a 293,3 miliardi di euro. Con un leggero calo del numero dei beneficiari: sono 16 milioni, lo 0,2% in meno rispetto al 2017 e ognuno di loro percepisce in media 1,4 pensioni, anche di diverso tipo.

Per il 36,3% con i redditi più bassi si spendono 40,2 miliardi mentre per la parte con i redditi più alti (l’1,8% del totale) la spesa è di 23,3 miliardi.

Per quanto riguarda il genere, se le donne sono la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52,2%), gli uomini percepiscono il 55,9% dei redditi pensionistici: l’importo medio dei trattamenti percepiti dalle donne è infatti inferiore rispetto a quello degli uomini del 28% (15.474 contro 21.450 euro).