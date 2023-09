Giuseppe Conte imbattibile quando si parla di economia reale. I numeri della rete

Nell’era digitale e della “politica leaderizzata”, la comunicazione di deputati, ministri, sindaci e presidenti vari, è sempre più legata a specifici temi, autentici cavalli di battaglia che segnano intere stagioni politiche dei vari leader che si succedono.

Riuscire a presidiare semanticamente la rete e le piattaforme social diventa un asset fondamentale per ottenere quote crescenti di audience da parte delle tribù cognitive che popolano i social e, al contempo, per ribattere alla concorrenza di altri leader che intendono posizionarsi sui temi di maggior attualità.

Alla luce di questa premessa, è chiaro che il presidio semantico della rete può fornire la misura del posizionamento politico-culturale che ciascun leader ha scelto inserendo nel proprio vocabolario quotidiano specifiche keyword identitarie.

L’importanza della costanza argomentativa

Così se ci fermiamo al censimento di tre delle parole chiave che dall’inizio dell’anno a oggi hanno fortemente infiammato il dibatto pubblico su Facebook e Instagram – due piattaforme che in Italia hanno il numero maggiori di utenti – e che hanno una immediata ricaduta sull’economia reale del Paese, ci arriva la conferma che la comunicazione politica sui social diventa efficace solo se è fatta con una costanza argomentativa.

Le pagine social di Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e attuale Presidente del MoVimento 5 Stelle riescono a posizionarsi in testa tutte le volte che utilizziamo come keyword di ascolto del parlato digitale i termini “salario minimo” “Reddito di cittadinanza” e “Superbonus”.

Salario minimo

Dall’inizio del 2023 e fino ai primi giorni di settembre, giusto per dare qualche numero del presidio, nella classifica dei 25 contenuti pubblicati su Facebook e Instagram con la keyword “salario minimo” che hanno incassato il maggior numero di interazioni, ben 20 sono stati postati dagli account di Giuseppe Conte per un totale complessivo di oltre 631 mila reaction.

Superbonus

Stesso risultato, pur se con una mole leggermente più bassa di interazioni, lo abbiamo ottenuto con il termine “superbonus”. In questo caso, Conte ha postato 16 contenuti riuscendo a rastrellare tra commenti, like e condivisioni ben 314 mila reaction.

Reddito di cittadinanza

Infine, sul tema del “reddito di cittadinanza“, gli account di Giuseppe Conte completano l’en plein con la pubblicazione di 13 contenuti in totale e con altre 361 mila reaction incassate.