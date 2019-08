Germania arranca: Pil colpito dal calo esportazioni nel secondo trimestre

Il Pil tedesco invia un nuovo segnale di debolezza: nel secondo trimestre la crescita è diminuita dello 0,1%, in linea con le attese degli analisti. L’andamento dell’economia si sta allontanando dagli obiettivi, già modesti, del governo, il quale aveva previsto per fine anno una crescita dello 0,5%.

A pesare sul dato del secondo trimestre è soprattutto il calo delle esportazioni, mentre i livelli di spesa per consumi e di spesa pubblica sono risultati più elevati rispetto al trimestre precedente.

Date le difficoltà dell’economia tedesca, in un contesto influenzato dalle tensioni commerciali, stanno crescendo – anche in patria – gli appelli verso una politica fiscale più aggressiva, che abbandoni l’equilibrio di bilancio caro al partito della cancelliera Angela Merkel.

Robert Habeck, leader del partito dei Verdi e possibile alleato in una futura coalizione di governo, ha descritto “l’insistenza sul deficit a zero (l’equilibrio di bilancio) come una politica fiscale voodoo” e ha incoraggiato Merkel a intraprendere un piano di investimenti in disavanzo per favorire un programma di “protezione climatica” in calendario per settembre.