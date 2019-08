Germania, la locomotiva europea sul binario della recessione

Il destino dell’economia tedesca sembra ormai definitivamente segnato. Dopo l’allarme di ieri della Bundesbank, si moltiplicano le analisti che anticipano l’ingresso in recessione nel terzo trimestre, dopo che nel secondo trimestre il Pil ha segnato un calo dello 0,1%.

“Le nostre previsioni per il 2019 sono ora per una crescita del Pil dello 0,3%” scrivono gli analisti di Deutsche Bank, aggiungendo che per il 2020 le attese sono per una lieve rimbalzo allo 0,7%. “Riconosciamo che queste revisioni non tengono adeguatamente conto del recente accumulo di rischi”.