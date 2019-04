Germania, economia annaspa: dimezzate stime Pil

Si fanno sempre più grigie le prospettive in Germania, la cui economia nel 2019 incomincia ad annaspare per restare a galla. Complice il brusco rallentamento del settore manifatturiero, il governo tedesco è pronto a dimezzare le sue previsioni di crescita per quest’anno, portandole a +0,5% dall’1% stimato a gennaio scorso (dato rivisto dal +l’1,8 % originariamente previsto).

Lo riporta l’agenzia Reuters, citando fonti vicino all’esecutivo di Berlino. La nuova previsione, che saranno comunicate il prossimo 17 aprile, se confermate, sarebbe inferiore a una stima recente dello +0,8% diffusa dai principali istituti economici tedeschi.

A trascinare in ribasso la crescita del paese è il declino delle esportazioni, settore trainante dell’economia tedesca. Il calo pesante è in gran parte dovuto alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e alle dispute sul commercio tra Usa e Ue.

Meglio dovrebbe andare il prossimo anno. La fonte governativa sentita dall’agenzia stampa ha confermato che il ministro dell’Economia Peter Altmaier prevede un rimbalzo della crescita l’anno prossimo all’1,5 percento.