Gas naturale, quotazioni ancora in crescita

I futures sul gas naturale sono in ripresa a metà seduta. Al New York Mercantile Exchange, i futures sul gas naturale con consegna a giugno sono scambiati a $7,826 per milione di BTU (unità termiche britanniche) al momento della stesura, con un aumento dello 1,07%.

Molto interessante da notare in questa mattina di venerdì che la Germania ha tagliato le importazioni di energia russe del 27,8% a marzo, ma il valore delle sue importazioni di petrolio e gas dalla Russia stessa è aumentato del 56,5% a 2,4 miliardi di euro. Nonostante petrolio e gas, il valore delle importazioni tedesche complessive dalla Russia è salito del 77,7% a 4,4 miliardi di euro a marzo.

Grafico giornaliero futures gas naturale

È probabile che l’azione dei prezzi trovi supporto a $6,430 e resistenza a $8,290.

L’indice US Dollar Futures, che replica la performance del biglietto verde rispetto ad altre sei valute principali, è sceso dello 0,26% a 104,62.