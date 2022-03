I leader del settore energetico hanno affermato che la crescente crisi energetica è forse più grave nel mercato del gas naturale rispetto a quella nel petrolio, a causa della dipendenza dell’Europa dalla Russia e dei prezzi alle stelle ormai da mesi. E per questo è necessario trovare nuovi paesi che sostituiscano le forniture di Mosca.

I relatori della conferenza CERAWeek di quest’anno a Houston hanno sottolineato una maggiore necessità di un approvvigionamento energetico sicuro. Mentre i mercati mondiali del greggio sono stati sconvolti dalla decisione degli Stati Uniti di interrompere l’importazione di petrolio russo, i mercati del gas asiatico ed europeo sono in subbuglio dallo scorso anno, poiché la Russia ha rallentato i flussi dei gasdotti.

“Chiaramente quello che sta accadendo in Europa è il problema della scarsità di gas. Il problema non è il petrolio” ha detto alla conferenza Gabriel Obiang Lima, ministro degli idrocarburi della Guinea Equatoriale.

La Russia è il più grande esportatore mondiale di gas naturale, spedisce circa 23 miliardi di piedi cubi di gas ogni giorno, di cui circa il 90% va in Europa o Eurasia e di cui circa la metà va a Germania, Italia, Francia e Bielorussia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato martedì un divieto immediato alle importazioni di petrolio russo sulla scia dell’invasione dell’Ucraina. Ma il gas naturale potrebbe essere l’esportazione più cruciale, poiché la Russia ha riserve di gas naturale maggiori di qualsiasi altra nazione.

Importazione di gas dagli Usa

Un’alternativa al gas russo è rappresentata dalle forniture del nord America. Gli Stati Uniti hanno condotto uno sforzo all’inizio dell’anno per garantire una maggiore fornitura tramite carichi di gas naturale liquefatto (GNL) per l’Europa in precedenza, ha detto martedì il consigliere senior del Dipartimento di Stato americano Amos Hochstein al pubblico a Houston.

Gli Stati Uniti sono il primo produttore mondiale di gas, tuttavia, attualmente esportano quasi tutto il possibile in GNL – circa 12,6 (billion cubic feet gas) che inviano in Europa e Asia.

I terminali per la liquefazione e la rigassificazione del carburante super raffreddato in liquido per il trasporto tramite cisterne richiedono anni per essere costruiti e, dopo diversi anni di sviluppo di nuovi impianti, negli ultimi tre anni sono stati avviati pochissimi nuovi progetti.

Sebbene l’Unione Europea non abbia deciso di interrompere l’acquisto di gas russo, la Russia sta ancora inviando gas in Europa tramite il gasdotto originale Nord Stream-1.

La Gran Bretagna ha dichiarato martedì che eliminerà gradualmente gli acquisti di petrolio e gas russi entro la fine dell’anno, che rappresentano circa il 4% delle esportazioni di gas russe, secondo i dati del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.