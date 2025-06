Gap pensionistico di genere: ecco quanto costa il sommerso per la cura della famiglia

In Italia resta ampio il gap pensionistico di genere. Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’INPS di settembre, nel 2023 la pensione media è stata pari a 1.750 euro lordi per gli uomini e 1.069 euro lordi per le donne, ossia, rispettivamente, circa 1.430 e 947 euro netti. Le donne italiane percepiscono dunque pensioni inferiori del 36% circa rispetto agli uomini, una forbice in continuo aumento, che ha origine nel gap retributivo di genere e alla discontinuità lavorativa, che penalizzano pesantemente le lavoratrici italiane.

Numeri alla mano, secondo l’edizione 2023 dell’Osservatorio INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato, la retribuzione media annua degli uomini è infatti pari a 26.227 euro contro i 18.305 euro delle donne, con una differenza di quasi 8.000 euro all’anno che si traduce inevitabilmente in un assegno più basso per le future pensionate.

Le cause

Il divario salariale di genere inizia solitamente a manifestarsi quando le donne raggiungono l’età in cui si tende a mettere su famiglia: il tema è dunque strettamente legato al costo “sommerso” della cura di figli e familiari. Come conferma il rapporto mondiale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le donne italiane si fanno carico della quasi totalità (74%) del tempo dedicato all’assistenza e alla cura della persona non retribuite: oltre 5 ore di lavoro al giorno a titolo gratuito, contro le neanche 2 ore degli uomini.

Secondo i calcoli di Moneyfarm, società di consulenza finanziaria con approccio digitale, se per questo lavoro “extra” di 3 ore al giorno alle donne venisse corrisposto un salario minimo di 9 euro all’ora per 5 giorni alla settimana, a fine anno una lavoratrice potrebbe contare su circa 7.000 euro in più.

Proprio a causa del carico di lavoro legato alla cura della famiglia, il 21% delle donne italiane in età lavorativa dichiara di non cercare attivamente un impiego o di non essere disponibile a lavorare. Nel complesso, le donne tra i 30 e i 59 anni hanno un tasso di occupazione medio del 63% circa, contro l’83% degli uomini, ma per le madri di bambini di età inferiore ai sei anni il tasso di occupazione cala al 53,3%.

Le madri con tre o più bambini piccoli lavorano in media tre ore in meno rispetto alle donne senza figli o con figli più grandi e addirittura nove ore in meno rispetto agli uomini senza figli. Per quanto l’Italia resti tra i Paesi con la più elevata proporzione di occupati rispetto alla popolazione in età lavorativa, dunque, le disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro restano evidenti, anche rispetto a Paesi europei come Francia e Germania, dove la percentuale di lavoro non retribuito di assistenza e cura svolto dalle donne è inferiore di oltre 10 punti percentuali (Francia 61% e Germania 62%).

Previdenza complementare

Sul fronte della previdenza complementare la situazione non è migliore: se degli oltre 24,2 milioni di cittadini in età lavorativa (nati tra il 1965 e il 1994), quelli che hanno un fondo pensione sono solamente il 26%, tra le giovani donne di età compresa tra i 30 e i 39 anni il tasso di adesione alla previdenza integrativa crolla al 17%. Il motivo è da ricondurre non soltanto al fatto che le giovani lavoratrici aderiscano meno degli uomini ai fondi pensione (27% vs 33%), ma soprattutto, ancora una volta, al fatto che vi siano ben 17 punti di tasso di occupazione a separarle dai loro coetanei uomini.

Patrizia Franchi, Investment Consultant Manager di Moneyfarm, ha commentato: