Gam: liquidati i fondi absolute return (Arbf), pronti i rimborsi per i clienti

Si avvicina alla fine la vicenda dei fondi Absolute Return Bond di Gam, messi in liquidazione dopo la sospensione e il licenziamento, un anno fa, del direttore degli investimenti Tim Haywood.

La società di asset management ha comunicato di aver ricevuto tutti i corrispettivi derivanti dalla vendita dei rimanenti investimenti degli Absolute Return Bond (Arbf).

Verrà restituita agli investitori una percentuale media del 100,5% del valore patrimoniale netto in base alle valutazioni al momento dell’inizio della liquidazione dei rispettivi fondi.

David Jacob, amministratore delegato di Gam ha commentato:

“Siamo felici di poter completare la restituzione dei soldi ai nostri clienti dei fondi Arbf nelle prossime settimane. Desideriamo ringraziarli per la pazienza dimostrata nel corso del processo di liquidazione. Siamo ora totalmente concentrati sulla crescita futura, attraverso l’implementazione del nostro programma di ristrutturazione per generare valore per i clienti e gli azionisti. Con le nostre strategie di investimento distintive e una rete globale di distribuzione, riteniamo di essere ben posizionati per far ottenere ai nostri clienti rendimenti interessanti”.