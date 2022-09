FTX compra Voyager per 1,4 miliardi di dollari

I clienti del prestatore di criptovalute Voyager Digital potrebbero essere confortati dalla notizia che FTX, l’exchange fondato dal miliardario Sam Bankman-Fried, si impossesserà dei beni dell’azienda, dopo aver vinto un’asta fallimentare.

Dopo diverse offerte, la filiale statunitense di FTX è stata selezionata come miglior offerente per le attività di Voyager, hanno affermato le società ieri. L’offerta è stata valutata a circa 1,4 miliardi di dollari: una cifra che include 1,3 miliardi per il valore di mercato equo delle risorse digitali di Voyager, più un “corrispettivo aggiuntivo” di 111 milioni in valore incrementale previsto.

Cosa è successo a Voyager?

Voyager ha presentato istanza di protezione dal fallimento a luglio dopo che un tumultuoso calo dei prezzi delle valute digitali non le ha permesso di riscattare i prelievi dai suoi clienti. La fine dell’azienda è derivata in parte dal crollo di Three Arrows Capital, un hedge fund che prendeva prestiti da altre istituzioni, come Voyager, per fare scommesse rischiose sui token, inclusa la stablecoin crollata Terra USD. A giugno, 3AC è stata inadempiente sui prestiti di Voyager per un valore di 670 milioni.

Voyager ha accennato a una possibile transizione dei suoi clienti verso FTX US, affermando che l’exchange “consentirà ai clienti di scambiare e conservare criptovaluta dopo la conclusione del fallimento della società”. L’accordo di acquisto di attività sarà presentato alla Corte fallimentare degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York per l’approvazione il 19 ottobre. La vendita delle attività di Voyager a FTX US dipende dal voto dei creditori, nonché da “altre condizioni di chiusura consuete ”, secondo la dichiarazione.

La mossa segna un potenziale passo verso il risarcimento degli utenti di Voyager, che hanno poche vie legali per ricevere il pagamento delle criptovalute presenti sulla piattaforma, prima che bloccasse i prelievi dei clienti. Nelle procedure fallimentari, i clienti delle piattaforme crittografiche sono trattati come creditori non garantiti, il che significa che non hanno effettivamente diritto alle criptovalute che hanno acquistato e, come altri creditori, dovrebbero rivolgersi ai tribunali per cercare di riavere indietro i loro soldi.

In precedenza, Voyager affermava sul suo sito web e nei materiali di marketing che i fondi degli utenti erano protetti dalla Federal Deposit Insurance Corp., ma questo tecnicamente non era vero: i depositi in contanti di Voyager sono tenuti presso la Metropolitan Commercial Bank, un prestatore con sede a New York. L’assicurazione FDIC copre solo fallimenti di banca, pertanto non Voyager.

A luglio, la FDIC e la Federal Reserve hanno inviato a Voyager una lettera di cessazione e desistenza ordinandole di smettere di affermare di essere assicurata dalla FDIC.

In questo mercato ribassista delle criptovalute, il trader trentenne Bankman-Fried è emerso come un salvatore per numerose aziende vittime del crollo del valore dei token digitali e dei conseguenti problemi di liquidità sulle loro piattaforme.

A luglio, FTX ha firmato un accordo che le dà la possibilità di acquistare BlockFi dopo aver fornito una linea di credito di 250 milioni di dollari. Bankman-Fried dice di avere ancora parecchi soldi da spendere per ulteriori affari e presto potrebbe ricevere ancora di più capitali, con fonti che dicono suggeriscono che FTX sta raccogliendo un altro miliardo di dollari dagli investitori nell’ambito di un imminente round di finanziamento.